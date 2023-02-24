Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 россиян
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Наная Махута.
По словам министра, ограничения стали «одним из крупнейших на сегодняшний день» раундов антироссийских санкций. Таким образом Новая Зеландия демонстрирует решительное осуждение «незаконных действий» Москвы.
В черный список внесли 87 граждан: политиков, близких к президенту России, членов Центральной избирательной комиссии, военнослужащих. Ограничения автоматически распространяются на родственников попавших под санкции и других лиц, связанных с ними.
Имена граждан, против которых были введены ограничения, не приводятся.
Ранее Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 организаций из России. В список попали в том числе российские губернаторы, сотрудники ЦИК, военнослужащие, пишет Ura.ru.
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