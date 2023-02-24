Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 россиян

По словам министра, ограничения стали «одним из крупнейших на сегодняшний день» раундов антироссийских санкций. Таким образом Новая Зеландия демонстрирует решительное осуждение «незаконных действий» Москвы.

В черный список внесли 87 граждан: политиков, близких к президенту России, членов Центральной избирательной комиссии, военнослужащих. Ограничения автоматически распространяются на родственников попавших под санкции и других лиц, связанных с ними.

Имена граждан, против которых были введены ограничения, не приводятся.

Ранее Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 организаций из России. В список попали в том числе российские губернаторы, сотрудники ЦИК, военнослужащие, пишет Ura.ru.

