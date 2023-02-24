Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 россиян

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 87 граждан России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Наная Махута.

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По словам министра, ограничения стали «одним из крупнейших на сегодняшний день» раундов антироссийских санкций. Таким образом Новая Зеландия демонстрирует решительное осуждение «незаконных действий» Москвы.

В черный список внесли 87 граждан: политиков, близких к президенту России, членов Центральной избирательной комиссии, военнослужащих. Ограничения автоматически распространяются на родственников попавших под санкции и других лиц, связанных с ними.

Имена граждан, против которых были введены ограничения, не приводятся.

Ранее Австралия ввела санкции против 90 физических лиц и 40 организаций из России. В список попали в том числе российские губернаторы, сотрудники ЦИК, военнослужащие, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:Новая ЗеландияСанкции Против России
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