WSJ: США внесут в санкционный список 200 российских физлиц и компаний

Газета The Wall Street Journal сообщила о скором расширении американского санкционного списка.

Путин: Запад хочет заставить россиян страдать из-за санкций

Вашингтон на этой неделе намерен объявить о новых фигурантах антироссийских санкций, передает издание.

По данным WSJ, в ограничительный список попадут 200 российских физических и юридических лиц.

Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивым, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что бизнесмены, которые рассматривали Россию лишь как источник заработка, многое потеряли.

По словам президента, столкнувшимся с санкциям предпринимателям бесполезно требовать обратно свои активы, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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