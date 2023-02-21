WSJ: США внесут в санкционный список 200 российских физлиц и компаний
Газета The Wall Street Journal сообщила о скором расширении американского санкционного списка.
Вашингтон на этой неделе намерен объявить о новых фигурантах антироссийских санкций, передает издание.
По данным WSJ, в ограничительный список попадут 200 российских физических и юридических лиц.
Образ Запада как тихой гавани оказался фальшивым, заявил в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что бизнесмены, которые рассматривали Россию лишь как источник заработка, многое потеряли.
По словам президента, столкнувшимся с санкциям предпринимателям бесполезно требовать обратно свои активы, пишет НСН.
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