Путин: Запад хочет заставить россиян страдать из-за санкций
Антироссийские санкции – это лишь средство, а цель – «заставить страдать» российских граждан, как утверждает сам Запад. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
По словам Путина, Запад хотел заставить народ страдать, чтобы дестабилизировать общество изнутри. Однако, указал глава государства, их расчет не оправдался. Путин подчеркнул, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее.
В этом году послание Путина проводится в Гостином дворе, зарубежные СМИ из недружественных стран аккредитованы на мероприятие не были.
Ранее политолог Сергей Марков отмечал в разговоре с НСН, что во время послания президента Федеральному собранию прозвучат сенсационные заявления. При этом политолог Марат Баширов указывал, что 21 февраля станет символической датой не только для спецоперации на Украине, но и для всего мирового сообщества.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru