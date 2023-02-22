Bloomberg: G7 создает механизм контроля за соблюдением антироссийских санкций

Страны «Большой семерки» разрабатывают координационный механизм по соблюдению санкций против России, сообщает Bloomberg.

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По информации американского агентства, Группа семи намерена активизировать обмен информацией по исполнению санкционного режима и принимать меры против нарушителей.

Меры воздействия могут быть приняты в отношении государств и компаний, которые «подозреваются в поддержке» российской спецоперации на Украине или помогают РФ обходить ограничения.

Основное внимание страны «Большой семерки» уделят соблюдению уже действующих санкций, отмечает агентство.

Цель санкций - заставить россиян страдать, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, план западных стран провалился, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:РоссияСанкции Против России
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