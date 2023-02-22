Bloomberg: G7 создает механизм контроля за соблюдением антироссийских санкций
Страны «Большой семерки» разрабатывают координационный механизм по соблюдению санкций против России, сообщает Bloomberg.
По информации американского агентства, Группа семи намерена активизировать обмен информацией по исполнению санкционного режима и принимать меры против нарушителей.
Меры воздействия могут быть приняты в отношении государств и компаний, которые «подозреваются в поддержке» российской спецоперации на Украине или помогают РФ обходить ограничения.
Основное внимание страны «Большой семерки» уделят соблюдению уже действующих санкций, отмечает агентство.
Цель санкций - заставить россиян страдать, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, план западных стран провалился, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- КПРФ изучит фото самарского депутата с лапшой на ушах во время послания Путина
- Вандалы напали на посольство РФ в Германии
- Bloomberg: G7 создает механизм контроля за соблюдением антироссийских санкций
- Источник: Над Херсоном сбили украинский Су-25
- Журналистка Sky News назвала настоящую причину визита Байдена в Киев
- Минпромторг предложил запретить упрощенный ввоз автомобилей из дружественных стран
- В США загорелся правительственный ядерный объект
- В Стамбуле начали сносить дома из-за угрозы обрушения
- Reuters: Вашингтон предупредил Зеленского об исчерпании ресурсов для поддержки Украины
- Президента Польши осудили за слова о героизме российских военных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru