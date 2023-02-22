СМИ: в ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России

«В том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе», — приводит агентство слова одного из собеседников.

Консультации продолжатся в четверг.

Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия планирует санкции против России на сумму 11 миллиардов евро.



