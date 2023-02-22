СМИ: в ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России
22 февраля 202318:44
Представители государств-членов ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций против России, сообщает Reuters.
По предварительным данным, ряд вопросов остался не согласованным.
«В том числе по каучуку и обязательствам по отчетности российских активов в Европе», — приводит агентство слова одного из собеседников.
Консультации продолжатся в четверг.
Ранее, как сообщала НСН, Еврокомиссия планирует санкции против России на сумму 11 миллиардов евро.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru