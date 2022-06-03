Без зерна и удобрений: Мир замер в ожидании продовольственного кризиса

Пока Запад обвиняет Россию в грядущем мировом продовольственном кризисе, в РФ видят другие предпосылки для его возникновения.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет антироссийских санкций только усугубит мировую экономику и отразится на мировой продовольственной безопасности из-за нарушения в цепочках поставок. Он указал, что в самих США все более острый характер приобретает проблема нехватки ряда продуктов.

«Объявленные меры по антироссийским санкциям – это очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на РФ вину за глобальные экономические дисбалансы, в том числе рост цен на топливо», - говорится в Telegram-канале российского посольства.