Без зерна и удобрений: Мир замер в ожидании продовольственного кризиса
Основной причиной возможной нехватки продуктов в мире в России называют введение антироссийских санкций.
Пока Запад обвиняет Россию в грядущем мировом продовольственном кризисе, в РФ видят другие предпосылки для его возникновения.
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что очередной пакет антироссийских санкций только усугубит мировую экономику и отразится на мировой продовольственной безопасности из-за нарушения в цепочках поставок. Он указал, что в самих США все более острый характер приобретает проблема нехватки ряда продуктов.
«Объявленные меры по антироссийским санкциям – это очередное подтверждение русофобской истерии Вашингтона. Они находятся в одном ряду с попытками возложить на РФ вину за глобальные экономические дисбалансы, в том числе рост цен на топливо», - говорится в Telegram-канале российского посольства.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также считает, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса. Он рассказал, что Москва будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов с зерном.
Однако до этого канцлер Германии Олаф Шольц обвинил Россию в глобальном продовольственном кризисе. При этом в Кремле видят другие причины для его возникновения.
Так, президент России Владимир Путин заявил, что проблемы в работе производственных и логистических цепочек начались еще в период пандемии, а антироссийские санкции только усугубили ситуацию. В Кремле добавили, что РФ готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса с помощью экспорта зерна и удобрений при условии снятия Западом политически мотивированных ограничений.
Представители продовольственной и сельскохозяйственной отраслей в России также считают возможным возникновение мирового кризиса, который может привести к голоду в ряде стран Африки и Юго-Восточной Азии. Так, главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что срыв посевной компании в России и на Украине повлечет за собой целую череду событий, которые приведут к резкому росту цен на основные продукты в беднейших странах мира.
«Россия поставляет пшеницу и подсолнечное масло в Африку и Юго-Восточную Азию. Если в виду разных логистических причин, запретов на вывоз или ввоз, запрета движения кораблей или сумасшедших страховых платежей, сорвать поставки, то в таком случае мир ставит этих людей в положение, что у них нет средств, чтобы купить хлеб», - объяснил он.
К тому же доцент программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев на фоне ограничения поставок российских удобрений за рубеж предсказал их дефицит в разных странах и спрогнозировал возникновение голода в мире. Василий Узун в эфире НСН подтвердил это.
«Без российских и белорусских удобрений мир недоберет 80 миллионов тонн зерна. Конечно, это будет проблемой. Но в данном случае мы ничего сделать не можем, кроме поиска логистических цепочек, чтобы вывезти и отправить в другие страны, и наш бизнес активно этим занимается. Будем надеяться, что через другие страны вернется этот огромный объем зерна на мировой рынок. Потеря от удобрений гораздо больше, чем сокращение экспорта пшеницы, например, из Украины», - рассказал главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС.
В то же время ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что из-за запрета на импорт удобрений из России в Европе будет не хватать ряда продуктов.
«Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов - например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур, овощей, сои, масличных культур. Но их будут быстро завозить», - добавил он.
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При этом главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН отметил, что нехватка удобрений приведет в росту цен на продукты в ряде стран.
«Урожайность будет на порядок ниже, чем сейчас. И себестоимость вырастет, все подорожает. Поэтому не обойтись сейчас без минеральных удобрений», - заметил он.
Однако член комитета Госдумы по аграрным вопросам, экс-сенатор Сергей Лисовский в беседе с «Радиоточкой НСН» исключил возможность возникновения голода в мире. Он считает, что такая идея «несколько преувеличена».
«Будет снижение урожайности, но это тоже плюс, потому что во всем мире, и у нас в том числе, происходит интенсификация производства, в результате чего уничтожается почвенный слой, что в конечном итоге привело бы к глобальным проблемам. За счет снижения урожайности предложения на рынке будет ниже, и цена будет расти. Но та же Европа, Америка – они все переедали, теперь будут меньше есть, более внимательно относиться к своему рациону, но голодом это не назовешь. В отношении более бедных стран – ну, пора западным компаниям подумать о реальной помощи тем же странам Африки, а не только декларировать различные гуманные идеи», - отметил он.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений. По его мнению, продовольственные российские товары должны поставляться в другие страны в полном объеме и без препятствий.
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