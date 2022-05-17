«Непрозрачная статистика»: Голод на Украине назвали маловероятным
Украина вряд ли останется без продовольствия в следующем году, однако однозначно утверждать это нельзя из-за нехватки информации от властей страны, сказал в эфире НСН директор Международного центра агробизнеса РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Проблем с продовольствием в ЕС и Украине не ожидается, однако они затронут бедные ближневосточные страны, которые уже сейчас вынуждены отказываться от зерна и масла из РФ и Украины из-за резкого роста цены, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил намерение Евросоюза вывезти запасы зерна из хранилищ Украины. Политик указал, что Евросоюз хочет опустошить украинские хранилища, чтобы «освободить место для нового урожая».
«Евросоюз себя полностью обеспечивает продовольствием, в прошлом году он закупил у России [продовольствия] на сумму чуть больше $4,5 млрд, это 2,5 млн тонн зерна, кукурузы немного, полмиллиона тонн гороха. У них хорошее, развитое сельское хозяйство, за исключением нехватки кормовых, пшеницы твердых сортов для производства муки и хороших макарон. Что касается базового сырья для сельского хозяйства, это удобрения, здесь им своих не хватает. Используются азотные, калийные удобрения из России и Белоруссии. С точки зрения доступности у них все будет хорошо, но не с точки зрения себестоимости. Еще во время пандемии были нарушены логистические цепочки, [началась] нехватка мигрантов для работы. Увеличилась стоимость продовольствия, мы тогда видели признаки надвигающейся угрозы мировой, а в условиях санкций и газового конфликта ситуация усложнилась», - пояснил специалист.
Также на урожайность повлиял рост цен на газ и удобрения, которые стали недоступны многим фермерам.
«[Во время пандемии] руководители ЕС неправильно оценили ситуацию с поставками газа, а это четверть производства удобрений, потому что из газа выделяется аммиак, а из него – аммиачная селитра, которая является базовым недорогим удобрением. Отсутствие подкормки снижает на 50% урожайность. Когда газ подорожал фактически в сто раз, многие фермеры во всем мире не смогли воспользоваться вот этим преимуществом, удобрением. Стоимость удобрений выросла заоблачно. Все это давит, конечно, на подорожание продуктов питания. Естественно, стоит очень серьезно, очень остро вопрос, что еще 40-50 млн человек могут начать голодать. Хотя продовольствие в мире есть, оно распределено очень неравномерно. И страны, которым поставляли Россия и Украина, страны Ближнего Востока, сейчас снижают свое потребление, переходят на другие продукты, и это недоедание, угроза голода высокая. Проблема идет с отгрузкой, со страхованием груза, стоимость страховки выросла. У нас из 11 млн тонн пшеницы осталось не вывезено 1,5 млн. Хотя отгрузка все равно идет», - отметил глава центра агробизнеса.
При этом ситуацию на Украине, по мнению Тихонова, оценить достоверно нелегко из-за закрытых статистических данных, однако исходя из тех сведений, что есть, голод украинцам не грозит.
«Мы сейчас не знаем, сколько на Украине есть зерна. В основном там не пшеница, а кукуруза, потому что они ее выращивают на продажу. Их собственное потребление зерна составляет 4-5 млн тонн. Но точной статистики нет, регионы делают большие «приписки» из-за сильной коррупционной составляющей. В прошлом году они собрали около 80 млн тонн зернобобовых, в пределах 10 млн тонн ячменя. А на 1 марта этого года у них по этой статистике было вывезено 43 млн тонн. Когда началась военная операция, у них должно было оставаться около 5 млн тонн. Даже если они в этом году соберут 50% – прогноз такой, что урожай снизится – то около 4-5 млн тонн для собственных нужд они могут оставить. По прогнозам у них должно всего хватить, чтобы не было голода. Но никто достоверно этого сказать не может, там политика непрозрачная и непоследовательная», - заключил Тихонов.
Ранее ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев в пресс-центре НСН заявил, что в Европе уже идет посевная кампания, а минеральных удобрений не хватает.
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