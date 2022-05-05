Игла российского удобрения: Европа и РФ пожинают первые плоды санкций
Специалисты рассказали, к чему приведут обоюдные ограничения на поставки удобрений: российские производители не могут продать полный объем товара, Европа готовится к снижению урожайности.
Антироссийские санкции и ответные меры серьезно затронули сельское хозяйство: эксперты отрасли предлагают перестать считать, кто потеряет больше, и вернуться к привычному сотрудничеству.
Так, ЕС ввел пятый пакет антироссийских санкций, который вступил в силу 8 апреля. В числе ограничений - запрет на ввоз в Россию квантовых компьютеров, полупроводников, авиатоплива, а также запрет на импорт из России древесины, цемента, морепродуктов, алкоголя, а также удобрений.
При этом США добавили российские удобрения в список товаров первой необходимости, что сокращает риски для этой отрасли, исключая отечественную продукцию из санкционных списков.
Российский государственный и хозяйственный деятель, ученый-почвовед, академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев и главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ Андрей Туманов в пресс-центре НСН обсудили, чем грозят подобные ограничения России и Европе.
По словам Туманова, Россия является мировым лидером по производству минеральных удобрений, без которых не справится сельское хозяйство любой страны.
«У нас очень большая база по добыче того, из чего делают удобрения. Удобрения не из воздуха все-таки делают, мы располагаем громаднейшими ресурсами, поэтому мы стали мировыми лидерами в производстве минеральных удобрений. По качеству большинство наших удобрений считаются самыми лучшими», - заявил он.
Такое положение дел говорит и о том, что потребность российского сельского хозяйства в минеральных удобрениях полностью обеспечивается внутренними производителями.
«Удобрения есть все – и азотные, и фосфорные, и калийные. Мы в хорошем положении сегодня по минеральным удобрениям. Производится более 26 миллионов тонн в действующем веществе, РФ потребляет 4-5 миллионов тонн, хотя потребность российских производителей – 12 миллионов тонн. То есть, ситуация хорошая», - рассказал доктор сельскохозяйственных наук Петр Чекмарев.
Приостановка экспорта минеральных удобрений позволяет использовать их еще больше на внутреннем рынке. При этом не все отечественные компании могут позволить себе купить удобрений больше, чем раньше.
Еще в ноябре прошлого года правительство решило ограничить экспорт азотных удобрений, в апреле 2022 года производители удобрений столкнулись с простоем, после чего экспортные квоты были изменены.
«К сожалению, российские производители тоже не могут купить тот объем удобрений, который требуется – в пределах 12 миллионов тонн, потому что нет доступных финансовых ресурсов. На сегодняшний день не хватает денег, а также есть проблема нехватки машин для внесения минеральных удобрений», - отметил Чекмарев.
Вместе с тем Чекмарев добавил, что в 2022 году государство выделило 140 млрд рублей на субсидирование процентной ставки для сельхозпроизводителей: это позволит им закупить больше удобрений для посевной кампании.
Эксперты считают, что более серьезные проблемы ждут Европу, которая сильно зависит от российских удобрений и цен на газ.
«Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, у них посевная кампания уже идет — у них она начинается на месяц раньше, чем у нас. То, что они не купят и не внесут в почву, скажется на урожайности. Совсем без продовольствия (европейцы) не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов — например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их будут быстро завозить», - рассказал академик РАН.
В свою очередь Андрей Туманов заявил, что США особенно заинтересованы во взаимодействии с Россией. По его словам, сейчас мировые державы борются за право считаться главным сельхозпроизводителем – Китай, Америка и Индия решают, кто будет диктовать цены всему миру.
А диктовать цены всему миру не получится без удобрений из России, напомнил академик РАН Петр Чекмарев. Так, понимая это, в закупке удобрений сейчас активно участвует и Бразилия.
«Тот, кто хочет произвести больше продукции, должен больше применить минеральных удобрений. На первом месте по закупке минеральных удобрений у России - Бразилия. Наши минеральные удобрения они любят, они дают хороший результат. США покупают более 3 миллионов тонн, далее Китай – более 3 миллионов тонн», - рассказал он.
При этом в России проблем нет только с минеральными удобрениями. С органическими, которые необходимы для питания и сохранения плодородия почвы, ситуация обстоит иначе.
«Почва потребляет органику, а у нас, по официальной статистике, вносится не более 10%, раньше было еще хуже – около 6%. Это вообще ничто, почву мы недокармливаем, фактически она сейчас балансирует на грани деградации в большинстве сельскохозяйственных угодий. Органических удобрений у нас нет, их просто не производят», - заключил Туманов.
Он также призвал ввести контроль и мониторинг российских почв, чтобы избежать проблем в будущем.
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