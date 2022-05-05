Игла российского удобрения: Европа и РФ пожинают первые плоды санкций

«Европа уже опаздывает по закупкам минеральных удобрений, у них посевная кампания уже идет — у них она начинается на месяц раньше, чем у нас. То, что они не купят и не внесут в почву, скажется на урожайности. Совсем без продовольствия (европейцы) не останутся: есть естественное плодородие почвы, есть остатки минеральных удобрений в ней с прошлых лет. Урожай они получат, хотя и значительно меньше. Голода, конечно, не будет: сейчас налажена связь, логистика… Будет просто не хватать ряда продуктов — например, кукурузы… Будет снижение производства зерновых культур и овощей, сои, масличных культур. Их будут быстро завозить», - рассказал академик РАН.

В свою очередь Андрей Туманов заявил, что США особенно заинтересованы во взаимодействии с Россией. По его словам, сейчас мировые державы борются за право считаться главным сельхозпроизводителем – Китай, Америка и Индия решают, кто будет диктовать цены всему миру.

А диктовать цены всему миру не получится без удобрений из России, напомнил академик РАН Петр Чекмарев. Так, понимая это, в закупке удобрений сейчас активно участвует и Бразилия.

«Тот, кто хочет произвести больше продукции, должен больше применить минеральных удобрений. На первом месте по закупке минеральных удобрений у России - Бразилия. Наши минеральные удобрения они любят, они дают хороший результат. США покупают более 3 миллионов тонн, далее Китай – более 3 миллионов тонн», - рассказал он.