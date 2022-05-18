Генсек ООН: разрешение продовольственного кризиса без России, Белоруссии и Украины невозможно
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для разрешения продовольственного кризиса необходима интеграция России, Белоруссии и Украины в мировые рынки продуктов и удобрений. Об этом сообщает РИА Новости.
Он также подчеркнул, что продукты питания и удобрения из России должны поставляться на мировые рынки в полной объеме и без препятствий.
Ранее Гутерриш заявлял, что реинтеграция России, Белоруссии и Украины на мировые продовольственные рынки должна произойти, несмотря на военную операцию.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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