В Китае рассказали, как санкции против РФ и ситуация на Украине вызвали продовольственный кризис в Европе

Сегодня не осуществляется продажа удобрений из России и Белоруссии, остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий, что сказалось на росте цен на продовольствие, которые растут в Европе каждый день.

Как отмечает издание, если сейчас проблема с удобрениями и торговля ими не разрешится, в 2023 году мир столкнется с очень серьезной ситуацией с продовольствием.

Напомним, сельхозпроизводители Бразилии могут заменить экспорт продовольствия на мировые рынки из РФ и Китая в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

