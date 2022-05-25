В Китае рассказали, как санкции против РФ и ситуация на Украине вызвали продовольственный кризис в Европе
Ситуация вокруг Украины и санкции против России со стороны западных стран вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе, сообщает китайское издание «Синьхуа».
Сегодня не осуществляется продажа удобрений из России и Белоруссии, остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий, что сказалось на росте цен на продовольствие, которые растут в Европе каждый день.
Как отмечает издание, если сейчас проблема с удобрениями и торговля ими не разрешится, в 2023 году мир столкнется с очень серьезной ситуацией с продовольствием.
Напомним, сельхозпроизводители Бразилии могут заменить экспорт продовольствия на мировые рынки из РФ и Китая в целях обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
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