Песков заявил, что мир стоит на пороге продовольственного кризиса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова оказать содействие с проводкой до международных вод судов с зерном, сообщает РИА Новости.

Пекин призвал создать «зеленый коридор» для экспорта зерна из России и Украины

По его мнению, мир находится «на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса», к которому привели «незаконные ограничения» в отношении Москвы.

«Потенциально мы находимся на пороге весьма глубокого продовольственного кризиса, связанного с введение абсолютно незаконных ограничений в адрес одного из основных мировых поставщиков, то бишь нас», - указал представитель Кремля.

Он добавил, что отгрузка не осуществляется также из-за действий Украины, заминировавшей подходы к черноморским портам.

Ранее президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с австрийским канцлером Карлом Нехаммером заявил, что попытки обвинить Москву в якобы создании сложностей с поставками сельхозпродукции на мировые рынки безосновательны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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