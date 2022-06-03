Орешкин назвал причины продовольственного кризиса в мире
Российские власти делают все возможное, чтобы помочь в борьбе с мировым голодом, сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.
По его словам, причинами продовольственного кризиса во многих странах стали «санкционное безумие», а также бешеная скупка продуктов, которой занимаются Соединенные Штаты.
«В принципе, в мире проблем с продовольствием нет. Продовольствия достаточно, но оно концентрируется в отдельных странах в значительной части, поэтому другие страны голодают», — заявил Орешкин.
По его мнению, голода бы не было, если продовольствие распределялось равномерно по миру. «Но [США все] скупят и, к сожалению, обрекут тем самым на голод страны Африки и страны арабского мира», – отметил помощник главы государства.
Ранее Орешкин заявил, что глобальный голод возможен к концу текущего года. По его словам, США пытаются вывезти запасы украинского зерна
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