Рубль укрепляется – последствия появляются: Чем растущая нацвалюта грозит экономике
Центробанк не собирается возвращать рубль к его прежним значениям, на этом фоне эксперты уверяют, что «крепкий» рубль вскоре нанесет большой урон экономике России.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 29 июня заявила, что плавающий курс рубля позволяет адаптировать экономику к изменившимся условиям. По ее словам, попытки вернуть курс национальной валюты к старым значениям делают рубль искусственным, что грозит девальвацией.
Набиуллина отметила, что «многие говорят» о необходимости управлять курсом, и отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом при таком сценарии.
«В начале 2000-х годов реальный курс все равно рос. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс» - сказала глава ЦБ.
Также она указала, что при управлении курсом резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики.
«То есть мы привязываемся к валютам чужих стран, напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто, еще и скажем так, импорт этой инфляции», - сказала глава регулятора и подчеркнула, что в случае управляемости курса Россия будет вынуждена синхронизировать денежно-кредитную политику с этими странами.
Так, рубль обвалился с начала спецоперации на Украине. На 11 марта Центробанк РФ установил официальный курс доллара в размере 120,37 руб., евро — 132,95 руб. С тех пор российская валюта укрепилась, на 29 июня доллар торгуется по 52,9 руб., евро — 55,8 руб.
Причиной укрепления рубля послужил рост экспорта на фоне падения импорта и жестких ограничений на покупку валюты. С конца февраля экспортеры стали обязаны продавать 80% валютной выручки, а цены на сырье росли. Позднее долю снизили до 50%, а 10 июня требование уже было отменено.
Между тем в США уверенны, что рубль укрепился из-за «искусственной накачки» со стороны Центробанка. Как заявляла директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в российской экономике. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не согласен с заявлениями Белого дома об искусственном завышении курса рубля. Он отметил, что курс отечественной валюты по-прежнему является показателем ситуации в российской экономике.
При этом многие эксперты сходятся во мнении, что слишком крепкий рубль будет сильно вредить экономике страны. Так, инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что при крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, а от этого дорожает продукция.
«Если курс рубля укрепляется, то, при прочих равных, себестоимость производства товаров или услуг становится выше, чем у зарубежных конкурентов, допустим в Китае. Соответственно, чем выше себестоимость, тем выше цена на продукцию. А чем выше цена, тем ниже спрос. При этом чем ниже спрос, тем меньше продажи. А от маленьких продаж идет замедление экономического роста», - говорил Нигматуллин.
А депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, из-за неграмотных действий ЦБ официальный курс рубля отличается от рыночных значений.
«Напомню, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина имеет прозвище "мадам девальвация". И хотя все сугубо экономические признаки указывают на то, что рубль будет оставаться сильным, качество управления банковской, валютной, денежно-кредитной сферы таково, что через некоторое время произойдет если не девальвация, то ослабление. Я думаю, это стоит ждать осенью, но возможно, что и некоторое укрепление доллара будет иметь место», - говорил Делягин.
Ранее в Минэкономразвития говорили, что курс российской валюты «чрезмерно укрепился», что создает проблемы для экспортеров и импортеров. На этом фоне глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что более важной является предсказуемость курса рубля, а не его параметры.
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