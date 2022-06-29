Рубль укрепляется – последствия появляются: Чем растущая нацвалюта грозит экономике

Набиуллина отметила, что «многие говорят» о необходимости управлять курсом, и отметила, что даже российский опыт говорит о номинальности управления курсом при таком сценарии.

«В начале 2000-х годов реальный курс все равно рос. Либо у вас номинальный курс должен расти, либо это уходит в инфляцию. А для бизнеса все-таки важен реальный курс, реальный обменный курс» - сказала глава ЦБ.

Также она указала, что при управлении курсом резко снижается независимость и самостоятельность денежно-кредитной политики.

«То есть мы привязываемся к валютам чужих стран, напомню, что в этих странах сейчас инфляция на сорокалетнем максимуме. Это просто, еще и скажем так, импорт этой инфляции», - сказала глава регулятора и подчеркнула, что в случае управляемости курса Россия будет вынуждена синхронизировать денежно-кредитную политику с этими странами.