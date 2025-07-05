В Москве в районе Строгино горит торговый центр
5 июля 202517:57
В Москве в районе Строгино горит ТЦ «Солнечный ветер», сообщили в МЧС.
По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. С кровли двухэтажного здания на улице Маршала Катукова идет белый дым.
До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в подмосковном Солнечногорске во время работ в детском саду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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