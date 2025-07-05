В Москве в районе Строгино горит торговый центр

В Москве в районе Строгино горит ТЦ «Солнечный ветер», сообщили в МЧС.

В Москве произошел пожар в ТЦ «Мегаполис»

По предварительным данным, произошло загорание утеплителя вентилируемого фасада. С кровли двухэтажного здания на улице Маршала Катукова идет белый дым.

До прибытия пожарных здание покинули порядка 100 человек. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в подмосковном Солнечногорске во время работ в детском саду, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МоскваПожарМЧС РФ

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