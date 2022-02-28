Российских экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки

«На основании предложений Министерства финансов Российской Федерации и Банка России сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — цитируют сообщение ведомства Известия.

Между тем в понедельник рубль обвалился на Московской бирже. На открытии торгов курс доллара вырос до 90 рублей, прибавив 6,81 рубля по сравнению с уровнем закрытия в пятницу. При этом евро вырос на 7,71 рубля и достиг 101,19 рубля, пишет «Свободная пресса».

