В США рассказали, какое решение Путина укрепило курс рубля
Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли привело к росту курса российской валюты. Об этом пишет CBS News.
Как отмечается в материале, Москва ежемесячно зарабатывает на экспорте энергоресурсов почти $20 млрд.
«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — подчеркивает телерадиокорпорация.
После начала спецоперации на Украине цены на энергоносители, которые и ранее были высокими, резко выросли и положительно сказались на рубле. Также курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru