В США рассказали, какое решение Путина укрепило курс рубля

Решение президента РФ Владимира Путина продавать газ недружественным странам за рубли привело к росту курса российской валюты. Об этом пишет CBS News.

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Как отмечается в материале, Москва ежемесячно зарабатывает на экспорте энергоресурсов почти $20 млрд.

«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — подчеркивает телерадиокорпорация.

После начала спецоперации на Украине цены на энергоносители, которые и ранее были высокими, резко выросли и положительно сказались на рубле. Также курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.

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ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:РубльВладимир Путин
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