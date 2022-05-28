В США рассказали, какое решение Путина укрепило курс рубля

Как отмечается в материале, Москва ежемесячно зарабатывает на экспорте энергоресурсов почти $20 млрд.

«С конца марта многие зарубежные покупатели согласились с ее требованием производить оплату за энергоресурсы в рублях, и это укрепило курс российской валюты», — подчеркивает телерадиокорпорация.

После начала спецоперации на Украине цены на энергоносители, которые и ранее были высокими, резко выросли и положительно сказались на рубле. Также курс российской валюты поддержали положительное сальдо торгового баланса и эффективные меры Центробанка.

