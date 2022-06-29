Набиуллина: Попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным
Попытки достичь «старого» курса рубля сделают его искусственным, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом председатель ЦБ заявила во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Слова главы Центробанка приводит РИА Новости. Набиуллина подчеркнула, что регулятор придерживается политики плавающего курса. По ее словам, это дает возможность адаптировать экономику к изменившимся условиям, пишет RT.
«И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — подчеркнула председатель ЦБ.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По словам первого зампреда правительства, российской валюте необходим курс «в диапазоне 70—80 рублей за доллар».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 541 / сут.
Умерли
381 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 414 / сут.
- Набиуллина: Попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным
- Российская армия уничтожила базу подготовки наемников под Николаевом
- Байден анонсировал создание постоянного штаба из армейских корпусов США в Польше
- Ангар с шинами загорелся в Москве
- США направят в Британию две эскадрильи F-35
- В Волгоградской области задержали группу подозреваемых в подготовке к захвату власти
- Опрос: каждый восьмой россиянин готов уволить своих коллег, став начальником
- В Кремле оценили слова Джонсона о «токсичной маскулинности» Путина
- Российские KFC и Burger King перейдут на напитки «Черноголовки»
- Суд о признании нацбатальона «Азов» террористической организацией перенесен на август
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru