Набиуллина: Попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным

Слова главы Центробанка приводит РИА Новости. Набиуллина подчеркнула, что регулятор придерживается политики плавающего курса. По ее словам, это дает возможность адаптировать экономику к изменившимся условиям, пишет RT.

«И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — подчеркнула председатель ЦБ.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По словам первого зампреда правительства, российской валюте необходим курс «в диапазоне 70—80 рублей за доллар».

