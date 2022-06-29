Набиуллина: Попытки достичь «старого курса» рубля сделают его искусственным

Попытки достичь «старого» курса рубля сделают его искусственным, считает глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом председатель ЦБ заявила во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Греф назвал текущий курс рубля равновесным

Слова главы Центробанка приводит РИА Новости. Набиуллина подчеркнула, что регулятор придерживается политики плавающего курса. По ее словам, это дает возможность адаптировать экономику к изменившимся условиям, пишет RT.

«И попытки иметь тот курс, который был при старых условиях, — это искусственный курс», — подчеркнула председатель ЦБ.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские власти работают над возвращением рубля к оптимальным уровням. По словам первого зампреда правительства, российской валюте необходим курс «в диапазоне 70—80 рублей за доллар».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курс РубляЦентробанкЭльвира Набиуллина
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