Запускайте станок: Спасти Россию от «переукрепления» рубля сможет только Путин
Экономист рассказал в эфире НСН о единственном инструменте ЦБ, способном остановить опасное укрепление рубля.
Рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта намного превышают расходы на импорт, рассказал экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
При крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от этого дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста, заявил ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.
«Рубль укрепляется, потому что положительное сальдо торгового баланса уже превысило 130 млрд долларов, о чем говорил Антон Силуанов (министр финансов – ред. НСН) на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что это сальдо положительное, говорят уже давно. В страну приходит больше валюты, чем она может переварить, чем нужно импортерам и всем остальным. Соответственно, происходит ослабление курса доллара и евро, укрепление рубля. Поэтому рубль будет укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта сильно превышают расходы на импорт», - пояснил Денис Ракша.
Курс доллара в среду в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей, свидетельствуют данные площадки. Доллар упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года. К 10:28 мск американская валюта потеряла 89 копеек, курс составлял 52,89 рубля. В свою очередь, евро опустился до 55,06 рубля.
По мнению Ракши, курс в 50 рублей за доллар станет символической отметкой, но ничто не мешает ему продолжить укрепление. Единственным институциональным инструментом, с помощью которого можно предотвратить дальнейшее снижение курса, - валютное правило, но оно может вернуться только с 2023 года. Других инструментов у Центробанка нет, кроме прямой покупки валюты, но это приведет к скачку инфляции.
«Спектр инструментов ЦБ, с помощью которых он может ослабить рубль, довольно ограничен, и уж точно к этим инструментам сейчас не относится ставка – ею тут делу не поможешь. Поскольку валюту никто покупать не хочет, то единственным, кто реально может исправить ситуацию, остается ЦБ и единственным его инструментом в этом может быть покупка валюты на валютном рынке. Правительство от него этого добивается, а ЦБ делать это отказывается. Он боится, что если начнет массированные покупки валюты, ему придется напечатать рубли и выбросить их на рынок. Эти рубли дадут всплеск инфляции. На ЦБ имеет влияние только один человек – президент Путин. Если он велит Набиуллиной (председатель ЦБ – ред. НСН) покупать валюту, отказать ему она не сможет, но пока по своей воле делать этого не будет. ЦБ и Набиуллина лично отвечают за инфляцию и курс рубля. Если что-то случится с инфляцией, то все придут к ней и начнут пинать ее ногами, и никакие оправдания, что «вы же сами хотели ослабить рубль», тут не помогут. Она это прекрасно знает и просто так не сдастся», - считает Ракша.
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на этой неделе сообщил, что российские власти работают над задачей возвращения рубля к оптимальным уровням. Он назвал оптимальным курс в диапазоне 70—80 рублей за доллар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 058 / сут.
Умерли
381 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 767 / сут.
- Путин заявил об эффективности макроэкономической политики РФ на фоне санкций
- Коуч по пикапу посоветовала россиянкам проверить мужчину перед первым свиданием
- Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
- ФК «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом»
- Игорь Шестёркин стал лучшим вратарём НХЛ в сезоне 2021/2022
- Песков заявил об обсуждении вариантов ответа России на действия Литвы
- СМИ: в воинской части под Владимиром взорвался снаряд
- Самолет Ан-30 перестал выходить на связь в Якутии
- СМИ: в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян
- Более тысячи человек погибли в результате землетрясения в Афганистане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru