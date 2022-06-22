Запускайте станок: Спасти Россию от «переукрепления» рубля сможет только Путин

Рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта намного превышают расходы на импорт, рассказал экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

При крепком курсе рубля начинает расти себестоимость товаров и услуг, от этого дорожает продукция, что в свою очередь приводит к уменьшению продаж и замедлению темпов экономического роста, заявил ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.



«Рубль укрепляется, потому что положительное сальдо торгового баланса уже превысило 130 млрд долларов, о чем говорил Антон Силуанов (министр финансов – ред. НСН) на Петербургском международном экономическом форуме. О том, что это сальдо положительное, говорят уже давно. В страну приходит больше валюты, чем она может переварить, чем нужно импортерам и всем остальным. Соответственно, происходит ослабление курса доллара и евро, укрепление рубля. Поэтому рубль будет укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта сильно превышают расходы на импорт», - пояснил Денис Ракша.

Курс доллара в среду в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 53 рублей, свидетельствуют данные площадки. Доллар упал ниже 53 рублей впервые с июня 2015 года. К 10:28 мск американская валюта потеряла 89 копеек, курс составлял 52,89 рубля. В свою очередь, евро опустился до 55,06 рубля.