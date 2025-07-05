ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Российские силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Аэропорт «Пулково» приостановил обслуживание рейсов

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранее в «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиМоскваПВО

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