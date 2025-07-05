ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

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Ранее в «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

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