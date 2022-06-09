Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, определять размер продажи будет правительственная комиссия.

«Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере, определённом правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в указе.

Ранее Центробанк РФ повысил порог перевода денежных средств за границу для физических лиц с $50 тысяч до $150 тысяч в месяц.