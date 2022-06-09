Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки

Президент России Владимир Путин подписал указ, который отменяет требование для экспортеров продавать 50% валютной выручки, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин снизил долю обязательной продажи валютной выручки экспортерами

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, определять размер продажи будет правительственная комиссия.

«Резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты в размере, определённом правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций», — говорится в указе.

Ранее Центробанк РФ повысил порог перевода денежных средств за границу для физических лиц с $50 тысяч до $150 тысяч в месяц.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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