Силуанов предложил стабилизировать курс рубля за счет импорта
Министр финансов России Антон Силуанов предложил стабилизировать курс рубля за счет импорта, сообщает РИА Новости.
Он не исключает валютных интервенций для ослабления курса рубля, уточняет РБК. В частности, речь идет о сверхдоходах от нефти и газа. Силуанов отметил, что сейчас действует принцип «все доходы – на расходы».
По его словам, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету от 130 до 200 миллиардов рублей.
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«То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», - пояснил Силуанов.
По данным Центробанка, курс доллара 29 июня опустился ниже 53 рублей, а евро – ниже 52 рублей. А в ходе торгов на Мосбирже доллар опустился ниже 51 рублей впервые с мая 2015 года.
Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в стране может сократиться производство, если текущая ситуация с рублем продлится несколько месяцев. При нынешнем курсе рентабельность некоторых компаний уже стала отрицательной.
Экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта намного превышают расходы на импорт.
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