Министр финансов России Антон Силуанов предложил стабилизировать курс рубля за счет импорта, сообщает РИА Новости.

Он не исключает валютных интервенций для ослабления курса рубля, уточняет РБК. В частности, речь идет о сверхдоходах от нефти и газа. Силуанов отметил, что сейчас действует принцип «все доходы – на расходы».

По его словам, укрепление курса российской валюты на 1 рубль обходится бюджету от 130 до 200 миллиардов рублей.

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«То есть 10 рублей курса — это триллион рублей с лишним. Хороший объем», - пояснил Силуанов.

По данным Центробанка, курс доллара 29 июня опустился ниже 53 рублей, а евро – ниже 52 рублей. А в ходе торгов на Мосбирже доллар опустился ниже 51 рублей впервые с мая 2015 года.

Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что в стране может сократиться производство, если текущая ситуация с рублем продлится несколько месяцев. При нынешнем курсе рентабельность некоторых компаний уже стала отрицательной.

Экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположил, что рубль продолжит укрепляться до тех пор, пока доходы от экспорта намного превышают расходы на импорт.

