Дрон с краской атаковал здание торговое представительство России в Швеции
5 июля 202517:35
На торговое представительство России в Швеции снова сбросили пакет с красной краской с беспилотника, сообщили в дипмиссию.
Это уже вторая атака — предыдущая произошла 17 июня. Подобные нападения на посольство и торгпредство РФ продолжаются более года.
В дипмиссии потребовали полноценного расследования атак БПЛА, установления инициаторов и исполнителей акций, недопущения подобных нападений впредь.
Ранее российское посольство в Швеции было 11 раз атаковано дронами с краской за последние 12 месяцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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