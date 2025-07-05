Дрон с краской атаковал здание торговое представительство России в Швеции

Это уже вторая атака — предыдущая произошла 17 июня. Подобные нападения на посольство и торгпредство РФ продолжаются более года.

В дипмиссии потребовали полноценного расследования атак БПЛА, установления инициаторов и исполнителей акций, недопущения подобных нападений впредь.

Ранее российское посольство в Швеции было 11 раз атаковано дронами с краской за последние 12 месяцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

