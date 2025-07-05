Дрон с краской атаковал здание торговое представительство России в Швеции

На торговое представительство России в Швеции снова сбросили пакет с красной краской с беспилотника, сообщили в дипмиссию.

Посольство России в Швеции сообщило об 11 атаках беспилотников за год

Это уже вторая атака — предыдущая произошла 17 июня. Подобные нападения на посольство и торгпредство РФ продолжаются более года.

В дипмиссии потребовали полноценного расследования атак БПЛА, установления инициаторов и исполнителей акций, недопущения подобных нападений впредь.

Ранее российское посольство в Швеции было 11 раз атаковано дронами с краской за последние 12 месяцев, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Синицын
ТЕГИ:БеспилотникиРоссияШвеция

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