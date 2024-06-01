СМИ: В G7 планируют ввести санкции против банков, использующих СПФС

Страны Группы семи и Евросоюз работают над новыми санкциями в отношении банков третьих стран, которые якобы помогают России обходить ограничительные меры. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

ЕС опубликовал новый режим санкций против России

По данным агентства, ограничения будут направлены в том числе против финансовых учреждений, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналог межбанковской системы SWIFT, действующий в 20 странах. Эта тема обсуждается накануне саммита лидеров G7, на котором рассмотрят вопрос ужесточения антироссийских санкций.

Как отмечает Bloomberg, ЕС готовит новый пакет ограничений в отношении России, в котором в том числе планирует ввести запрет на использование СПФС. При этом некоторые страны Европы не согласны с инициативой и считают, что запрет системы затронет законные транзакции и может «испортить отношения с третьими странами».

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ФОТО: РИА Новости
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