СМИ: В G7 планируют ввести санкции против банков, использующих СПФС

По данным агентства, ограничения будут направлены в том числе против финансовых учреждений, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России — аналог межбанковской системы SWIFT, действующий в 20 странах. Эта тема обсуждается накануне саммита лидеров G7, на котором рассмотрят вопрос ужесточения антироссийских санкций.

Как отмечает Bloomberg, ЕС готовит новый пакет ограничений в отношении России, в котором в том числе планирует ввести запрет на использование СПФС. При этом некоторые страны Европы не согласны с инициативой и считают, что запрет системы затронет законные транзакции и может «испортить отношения с третьими странами».

