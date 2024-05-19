«Заплатят втридорога»: Европа останется без газа из-за России?

В ответ на это 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас на Западе нет политиков, которые могли бы разговаривать на основе фактов.

«Заявлять, что Россия перекрыла газ… Никто из них не краснеет. Они не признают факты и перевирают их, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», - заметил российский политик.

Он напомнил, что заявления о том, что Москва якобы «перекрыла» газ Европе, звучат уже не в первый раз. Раньше об этом также говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Ему американцы взорвали газопроводы "Северные потоки", призванные обеспечивать дальнейшее процветание Германии. Что сейчас происходит с германской экономикой, вы все знаете», - напомнил Лавров.