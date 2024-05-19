«Заплатят втридорога»: Европа останется без газа из-за России?
Европа в очередной раз обвинила Россию в прекращении поставок газа.
В Европе все чаще жалуются на сокращение поставок российского газа, обвиняя Москву в «блокировке» трубопроводов. Но Россия находит новые рынки сбыта.
ВРУТ И НЕ КРАСНЕЮТ
Недавно премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Россия якобы перекрыла поставки газа в Европу, что, по его словам, оказало «разрушительное воздействие» на жизнь людей и поставило под угрозу энергобезопасность Британии.
В ответ на это 19 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что сейчас на Западе нет политиков, которые могли бы разговаривать на основе фактов.
«Заявлять, что Россия перекрыла газ… Никто из них не краснеет. Они не признают факты и перевирают их, пытаются завести свое население и избирателей на то, чтобы они не препятствовали этому тупиковому и катастрофическому для Европы курсу», - заметил российский политик.
Он напомнил, что заявления о том, что Москва якобы «перекрыла» газ Европе, звучат уже не в первый раз. Раньше об этом также говорил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Ему американцы взорвали газопроводы "Северные потоки", призванные обеспечивать дальнейшее процветание Германии. Что сейчас происходит с германской экономикой, вы все знаете», - напомнил Лавров.
До этого еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон также говорила, что с 2025 года ЕС откажется от транзита российского газа через Украину.
БОЛЬШЕ ГАЗА
И несмотря на это, Европа продолжает наращивать закупки трубопроводного газа из России. Согласно статистике ассоциации европейских операторов газовых хранилищ Gas Infrastructure Europe (GIE), Евросоюз сделал это из-за конкуренции с Азией, при этом последовательно сократив импорт сжиженного природного газа (СПГ). Так, с начала 2024 года страны ЕС сократили его покупку примерно на 8% год к году, а поставки газа по трубопроводам наоборот увеличили на 5%.
Увеличивается и суточная прокачка газа по «Турецкому потоку» в Евросоюзе. Так, в марте 2024 года она достигла 46 млн кубометров, что в полтора раза больше, чем показатель за тот же период в 2023 году. Такой уровень поставок даже превысил проектную мощность маршрута, которая составляет 43,2 млн кубометров в сутки.
Между тем заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в интервью НСН заметил, что для европейских стран, в особенности для Австрии и Словакии, газ станет на 10-30% дороже после отказа Украины продлевать соглашение на транзит с «Газпромом».
«Для Австрии и Словакии это существенный объем. Конечно, заместить как-то можно, но на ценах это скажется однозначно. Это не в интересах европейских потребителей, поэтому эти страны и сопротивляются до сих пор. В моменте цены зависят от многих факторов: погода, заполняемость хранилищ и так далее. Из-за отказа от этого источника цены могут подняться для Европы на 10-30%. Это при хорошем сценарии, если эти объемы будут стабильно замещаться из других источников. Но таких гарантий сегодня никто дать не может», - объяснил он.
ДА БУДЕТ ГАЗ?
Между тем эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков считает, что судьба дальнейших поставок российского газа через Украину будет целиком зависеть от Киева.
«Используются и "Турецкий поток", и украинский маршрут, но объемы могут различаться. Через Украину газ идет прежде всего в Словакию и Австрию, а через "Турецкий поток" — помимо самой Турции, в Сербию, Венгрию, Румынию, Грецию, Северную Македонию, то есть в основном в балканские страны. Продление транзита через Украину будет зависеть от самой Украины. Явно, что нынешний договор не хочет продлевать ни Россия, ни Украина. Думаю, долгосрочного контракта на транзит газа через Украину не будет по политическим мотивам и из-за неопределенности спроса в Европе», - объяснил он в беседе с НСН.
В Европе уже попытались обойти существующие отношения с Россией по поставкам газа. Например, 16 мая молдавское Агентство госуслуг зарегистрировало в Кишиневе филиал Romgaz. Заместитель генерального директора компании Аристотель Жуде заявил, что румынская организация собирается получить лицензию на поставки природного газа на территории соседней республики.
Однако молдавский оппозиционный политик Илан Шор считает, что Румыния собирается продавать Молдавии тот же российский газ, но втридорога.
«Откуда у них газ? Нам продадут тот же самый, российский, только втридорога. Потому что покупать мы его будем не напрямую, а через посредника. И румынская компания получит свою долю — за счет наших граждан», - написал он в своем Telegram-канале.
По мнению политика, Кишинев «продолжает сдавать Молдову румынам», в частности, в газовом вопросе.
Но Россия тоже обходит санкции и «нежелание» Запада сотрудничать с Москвой в газовом вопросе, выбирая для себя другие рынки сбыта. Так, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», сообщил, что в ближайшие два года Китай обгонит Европу по закупкам российского трубопроводного газа.
«Во-первых, с января 2025 года украинский транзит, по всей видимости, прекратится, это сразу двукратное падение того объема, который сейчас остался именно по трубопроводному газу. Во-вторых, в полную мощь заработает проект "Сила Сибири", это еще дополнительные объемы газа, которые сейчас не поставляются. У европейцев тенденция только к снижению, а у китайцев только к повышению. Они выходят на первое место по получению нашего трубопроводного газа. Правда, еще остается сжиженный газ, по объемам он близок к поставкам по трубе, но, когда труба сократится в два раза, сжиженный газ все равно продолжит поставляться в Европу, пока европейцы не откажутся, если это произойдет», – рассказал он.
Ранее главное таможенное управление КНР сообщило, что по итогам 2023 года РФ поставила в Китай 8 млн тонн сжиженного природного газа на сумму $5,18 млрд. Рост объема поставок за этот период составил 23% по сравнению с 2022 годом.
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