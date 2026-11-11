Пыль, химикаты и яд: Что изменится после раскрытия состава вейпов
Андрей Демин раскрыл НСН, что ожидает, что после принятия нового закона вейпы украсят этикетки со страшной правдой о составе, а профильные ведомства, включая Роспотребнадзор, сделают все, чтобы продукция была выведена из оборота.
Люди должны узнать, что вещества, содержащиеся в вейпах и сигаретах, — это яд и химикаты, которые вызывают тяжелую зависимость, так что составы давно пора было обнародовать. Об этом НСН рассказал президент российской ассоциации общественного здоровья, профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин.
Производителей вейпов и сигарет обяжут раскрывать, какие опасные вещества содержатся в их продукции — Госдума приняла закон в окончательном чтении. С 1 января 2027 года компании уже не смогут прятать эти сведения за коммерческой тайной. Речь идёт в том числе о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, токсичны или обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами. Придётся раскрыть и данные о соединениях, которые становятся опасными при нагревании. Демин заявил, что это необходимо было сделать еще очень давно.
«Необходимость раскрытия состава табачной продукции была закреплена ещё в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, которая была подписана нашей страной в 2008 году. В 2013 году у нас появился известный закон по борьбе с табаком, но в нём эта норма отсутствовала. Сейчас у нас очень хорошие успехи в борьбе с табакокурением. Но этот бизнес выдвинул новую продукцию — нагреваемый табак и вейпы. Главный мотив здесь — уйти от табачного регулирования и получить дополнительные доходы, потому что новая продукция практически в 4 раза прибыльнее для производителей, чем производство традиционных табачных изделий», — раскрыл он.
Собеседник НСН заявил, что поддерживает раскрытие состава этой опасной продукции и раскрыл, каких шагов ожидает после этого.
«Бизнес очень долго говорил, что это коммерческая тайна. Я ожидаю, что дальше, во‑первых, население узнает, что там содержится огромное количество вредных химикатов. Они уже дошли до того, что у них безотходное производство. Делается искусственный табак из пыли с добавлением различных химикатов — чтобы у человека и дыхание не перехватило, и горло не драло, чтобы никотин определённым образом всасывался. Во‑вторых, ожидаю, что часть этой информации попадёт на упаковку. Никотин — это тяжёлое вещество, относится к ядам. Роспотребнадзор уполномочен обеспечивать защиту здоровья населения. Поскольку у нас уже появилось национальное регулирование в рамках Евразийского экономического союза, главные государственные санитарные врачи будут анализировать этот вопрос, а структуры — предпринимать усилия, чтобы эта продукция уходила из нашего оборота. Так что это очень важное решение», — подытожил он.
Ранее руководитель центра профилактики и контроля потребления табака Национального Медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила НСН, что в трубке кальяна может жить туберкулезная палочка, а его курение опасно, как одновременное выкуривание нескольких очень крепких сигарет.
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