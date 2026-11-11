Люди должны узнать, что вещества, содержащиеся в вейпах и сигаретах, — это яд и химикаты, которые вызывают тяжелую зависимость, так что составы давно пора было обнародовать. Об этом НСН рассказал президент российской ассоциации общественного здоровья, профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин.

Производителей вейпов и сигарет обяжут раскрывать, какие опасные вещества содержатся в их продукции — Госдума приняла закон в окончательном чтении. С 1 января 2027 года компании уже не смогут прятать эти сведения за коммерческой тайной. Речь идёт в том числе о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, токсичны или обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами. Придётся раскрыть и данные о соединениях, которые становятся опасными при нагревании. Демин заявил, что это необходимо было сделать еще очень давно.

«Необходимость раскрытия состава табачной продукции была закреплена ещё в Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака, которая была подписана нашей страной в 2008 году. В 2013 году у нас появился известный закон по борьбе с табаком, но в нём эта норма отсутствовала. Сейчас у нас очень хорошие успехи в борьбе с табакокурением. Но этот бизнес выдвинул новую продукцию — нагреваемый табак и вейпы. Главный мотив здесь — уйти от табачного регулирования и получить дополнительные доходы, потому что новая продукция практически в 4 раза прибыльнее для производителей, чем производство традиционных табачных изделий», — раскрыл он.