«Выстрел в ногу»: Как отказ зарубежных банков от расчетов с РФ вредит системе

«Проблема очевидна, возникают сложности во взаиморасчетах. Сейчас активно идет торговля почти в тех же объемах, что были до введения санкций, и важно, чтобы она сопровождалась финансовым обеспечением. Не сомневаюсь, что мы найдем решение. Сейчас можно использовать другие страны для расчета, ведь финансовые организации разных стран сотрудничают с банками Эмиратов. Также санкционные решения ускорят более активное использование цифровых финансовых активов и обеспеченных цифровых валют в международных расчетах. Финансовые организации для этого не нужны. Таким образом банки создают основу для самоуничтожения. Это произойдет небыстро, но в перспективе в течение десятилетия банковская система может сильно изменится», - сообщил он.

Собеседник НСН также добавил, что более детально эту тему намерены обсудить в рамках саммита БРИКС.

«Уверен, что тема финансового взаиморасчета будет обсуждаться в рамках саммита БРИКС. После санкционных решений США против России возникает необходимость поиска путей расчета, альтернативных SWIFT, доллару и евро. США и Европа подталкивают страны БРИКС к этому, даже не потому, что Россия находится под санкциями. Другие страны понимают, что тоже в любой момент могут попасть подобные недружественные решения», - резюмировал он.

Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сложности в расчетах с рядом зарубежных стран могут лишить Россию импорта многих товаров.

