«Выстрел в ногу»: Как отказ зарубежных банков от расчетов с РФ вредит системе
Пока правительство России ищет решение проблемы по зарубежным платежам, отечественные компании могут использовать для расчета цифровые финансовые активы или банки других стран, рассказал НСН Анатолий Аксаков.
Центробанк России уже прорабатывает вопрос ограничения платежей с банками ряда стран, на фоне роста зарубежной торговли в этом также заинтересованы и партнеры Москвы из дружественных стран, заявил НСН глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ранее крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций начали ограничивать расчеты с Россией. Также в ОАЭ продолжают закрывать счета компаниям, собственники которых являются гражданами РФ, в том числе и по «непрозрачным причинам». Аналогичные проблемы наблюдаются с турецкими и китайскими банками. По словам Аксакова, решение вопроса уже прорабатывается.
«Проблема очевидна, возникают сложности во взаиморасчетах. Сейчас активно идет торговля почти в тех же объемах, что были до введения санкций, и важно, чтобы она сопровождалась финансовым обеспечением. Не сомневаюсь, что мы найдем решение. Сейчас можно использовать другие страны для расчета, ведь финансовые организации разных стран сотрудничают с банками Эмиратов. Также санкционные решения ускорят более активное использование цифровых финансовых активов и обеспеченных цифровых валют в международных расчетах. Финансовые организации для этого не нужны. Таким образом банки создают основу для самоуничтожения. Это произойдет небыстро, но в перспективе в течение десятилетия банковская система может сильно изменится», - сообщил он.
Собеседник НСН также добавил, что более детально эту тему намерены обсудить в рамках саммита БРИКС.
«Уверен, что тема финансового взаиморасчета будет обсуждаться в рамках саммита БРИКС. После санкционных решений США против России возникает необходимость поиска путей расчета, альтернативных SWIFT, доллару и евро. США и Европа подталкивают страны БРИКС к этому, даже не потому, что Россия находится под санкциями. Другие страны понимают, что тоже в любой момент могут попасть подобные недружественные решения», - резюмировал он.
Ранее гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что сложности в расчетах с рядом зарубежных стран могут лишить Россию импорта многих товаров.
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