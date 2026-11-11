Лавров: Линия РФ по переговорам будет выстроена для достижения целей СВО

Линия России по переговорному процессу вокруг Украины будет выстроена таким образом, чтобы достигались цели специальнйо военной операции (СВО). Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

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Он уточнил, что указанные цели СВО были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

«И никогда с тех пор не менялись», - подчеркнул министр.

Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер, участвовавший в трёхсторонних переговорах, указал, что территориальный вопрос стал самым сложным в ходе встречи в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияМИД РФСергей Лавров

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