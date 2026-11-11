Лавров: Линия РФ по переговорам будет выстроена для достижения целей СВО
Линия России по переговорному процессу вокруг Украины будет выстроена таким образом, чтобы достигались цели специальнйо военной операции (СВО). Как пишет ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он уточнил, что указанные цели СВО были сформулированы российским президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.
«И никогда с тех пор не менялись», - подчеркнул министр.
Ранее американский переговорщик Джаред Кушнер, участвовавший в трёхсторонних переговорах, указал, что территориальный вопрос стал самым сложным в ходе встречи в Абу-Даби, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России ужесточат контроль за ввозом пиротехники
- Не готовы уступать: Почему переговоры в Абу-Даби не приблизили окончание СВО
- Лавров: Линия РФ по переговорам будет выстроена для достижения целей СВО
- «Один канал!»: В России опровергли, что поставки вейпов невозможно пресечь
- Пыль, химикаты и яд: Что изменится после раскрытия состава вейпов
- Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Польшу
- Кушнер заявил, что предложит Путину подключить Европу к переговорам по Украине
- Экс-министр Абызов получил 14 лет колонии по делу о мошенничестве
- «Вернем каждую пядь земли»: Как прошли переговоры Россия-Украина-США в Абу-Даби
- Песков: Решения об участии Путина в саммите G20 в Майами пока нет