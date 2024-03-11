«Сложно отследить»: Цифровые расчеты помогут России скрыться от санкций США
Алексей Портанский заявил НСН, что схема может решить проблему с импортом через Турцию, Китай и ОАЭ, которые опасаются вторичных санкций.
США будет сложнее отследить финансовые потоки в случае использования в международных расчетах цифровых активов, заявил профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН. По его словам, новая схема значительно упростит жизнь российским банкам, а также понравится дружественным странам, которые опасаются вторичных санкций.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права, а также цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента. Портанский объяснил, как это будет работать.
«У нас сложности возникают в банковских расчетах, наши крупнейшие банки заблокированы санкциями. Банки не могут рассчитываться с зарубежными клиентами, так как они выведены из системы SWIFT. В этом смысле цифровой инструмент может дать какой-то выход. Надо посмотреть, что из этого реально получится. Есть надежда, что получится. Но это только время покажет. Сейчас ряд цифровых валют уже ходит по миру, специалисты будут находить только надежные варианты. Сначала все будут тестировать такие способы оплаты, а уже потом приступать к масштабным сделкам», - рассказал он.
Частично новый метод расчетов поможет решить проблему и с импортом через Турцию, Китай и ОАЭ, отметил Портанский.
«Этот вариант может решить и проблему с импортом через Турцию, Китай, ОАЭ, которые опасаются вторичных санкций. Сами поставки как были под санкциями, так и сейчас будут. Расчеты – это одно, а поставки – другое. Будут находить какие-то приемы. США будет труднее отследить, кто и за что расплачивается, но это все равно возможно. Не факт, что они будут это делать с учетом всех сложностей в отслеживании цифровых активов. Практически это может оказаться довольно сложно», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко в интервью НСН рассказал, что мошенники будут пытаться «развести» россиян на цифровой рубль от лица ЦБ. По его словам, заинтересовать это может тех, кому санкции мешают в трансграничных платежах, передает «Радиоточка НСН».
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