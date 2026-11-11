Не готовы уступать: Почему переговоры в Абу-Даби не приблизили окончание СВО
Николай Азаров заявил, что встреча в Абу-Даби его ничем не удивила, а Константин Блохин усмотрел в быстром завершении переговоров неготовность России и Украины к уступкам.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью НСН назвал предсказуемыми трехсторонние переговоры в Абу-Даби, а политолог-американист Константин Блохин считает, что они не приблизили сроки завершения украинского конфликта.
По итогам второго дня переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной обсуждаемой темой была европейская безопасность. По его словам, заключен договор о масштабном обмене пленными, европейцы могут стать участниками переговоров, когда у них «проснется совесть», а Россия так или иначе вернет себе «каждую пядь наших земель». Азаров считает, что в заявлениях Мединского нет ничего нового.
«Сейчас происходит то, что предсказывали, и говорили об этом не раз. О том, что состоится решение по обмену пленными, а потом Кушнер и Уиткофф поедут к Зеленскому и Путину и будут вести очередные переговоры о том, как найти компромисс. Может быть какие-то подвижки произойдут, но из того, что сказал Мединский, невозможно сделать никаких далеко идущих выводов. Он сказал то, что и до переговоров было уже оговорено, меня ничего не удивило», - сказал экс-премьер Украины.
Со своей стороны, Константин Блохин отметил НСН, что его смутили «слишком быстрые» переговоры во второй день.
«Переговоры завершились крайне быстро, а ключевой день был именно сегодня, потому что первый день переговоров был посвящен архитектуре безопасности, не конкретике, а некому видению будущего. А конкретные проблемы обсуждались сегодня. Скорее всего, были озвучены требования обеих сторон, к компромиссам по которым, видимо, никто не готов – ни мы, ни Украина. Тем более, что Зеленский сейчас воодушевился. К компромиссам он не готов, а Трампу после выборов будет вообще не до этого – в США сейчас начнутся скандалы, процесс импичмента. Теперь Уиткофф с Кушнером приедут в Москву и озвучат новые требования Украины, скорее всего, невыполнимые для нас. Опять-таки все сведется к тому, что нам нужно будет просто побеждать, действовать ультимативно и бескомпромиссно. Тогда Украина будет сговорчивее и Европа захочет украинский конфликт урегулировать», - считает эксперт.
По его мнению, конфликт может затянуться до 2028 года.
«Во-первых, я не знаю экспертов, которые думали, что эти переговоры будут успешными и искренне в это верили. Может быть, какие-то мечтатели где-то есть, но уже 2026 год к концу подходит, я думаю, что это может и в 2027 году идти и далее. Сценарий мирного регулирования — это политическое харакири для Зеленского. Тогда происходит «заморозка» и выборы, которые он проигрывает и теряет доступ к армейским деньгам и финансированию Запада. Украина большая, он может и дальше, и год или два терять территории и регионы. Главное для него, чтобы был обеспечен доступ к кормушке, а для этого надо вести боевые действия. Ситуация же на фронте не меняется. Мы медленно расширяем зону влияния, но экзистенциальную угрозу для Зеленского и киевского режима не создаем, поэтому у него нет желания вести с нами переговоры. Поэтому это может еще и в 2028, и в 2029 году идти. Нужны ультимативные и бескомпромиссные победы», - заключил собеседник НСН.
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер ранее заявил, что одна из целей грядущей встречи с Москве с президентом РФ Владимиром Путиным – выяснить, можно ли привлечь к трехсторонним переговорам европейцев и сделать их формат многосторонним, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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