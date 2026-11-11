Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью НСН назвал предсказуемыми трехсторонние переговоры в Абу-Даби, а политолог-американист Константин Блохин считает, что они не приблизили сроки завершения украинского конфликта.

По итогам второго дня переговоров делегаций России, Украины и США в ОАЭ глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что главной обсуждаемой темой была европейская безопасность. По его словам, заключен договор о масштабном обмене пленными, европейцы могут стать участниками переговоров, когда у них «проснется совесть», а Россия так или иначе вернет себе «каждую пядь наших земель». Азаров считает, что в заявлениях Мединского нет ничего нового.