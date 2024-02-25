Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов
Из-за вторичных санкций США и ЕС под угрозой может оказаться банковская система в целом. Поиск альтернатив обсудят на полях БРИКС.
Отдельные партнеры США считают, что вторичные санкции, введенные за взаимодействие с Россией, являются превышением полномочий со стороны Белого дома. Об этом пишут журналисты издания Politico.
Белый дом в пятницу, 23 февраля, ввел более 500 новых санкций против РФ из-за конфликта на Украине и смерти оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).
Также Вашингтон объявил экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих помощь РФ. Ограничения призваны сократить энергетические доходы России, заявил Джо Байден.
Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС запретила въезд в страну гражданам, ответственным за военную помощь Киеву. Среди них - представители Совета Европы, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также члены законодательных собраний европейских стран.
Днем раньше, 22 февраля, в Бразилии отказались заправлять самолет главы МИД России Сергея Лаврова. Оператор аэропортового обслуживания Рио-де-Жанейро объяснил решение санкциями США, пишет AeroTelegraph.
В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова в Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны. Впоследствии Лавров намеревался вернуться в Москву, и рассматривалась возможность заправить его борт керосином бразильских ВВС.
По официальной версии, у военных не нашлось достаточно топлива. В результате Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии в качестве попутчика на самолете главы МИД Мауро Виейры.
Кроме того, возникли проблемы с расчетами российских подсанкционных кредитных организаций с банками ОАЭ, Китая и Турции. Еще в начале января банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China начали вводить ограничения, российские клиенты получали неутешительные уведомления, сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.
Эксперты отмечают, что крупнейшие китайские игроки опасаются вторичных санкций со стороны США, Вашингтон активно взялся за нарушителей санкций в декабрьском пакете ограничительных мер.
Также уточняется, что спасти ситуацию не может российский аналог SWIFT (СПФС) или китайский CIPS. Финансовые организации отклоняют все платежи вне зависимости от того, через какую систему они идут.
В середине января турецкие банки также начали закрывать российским компаниям счета и ужесточать условия к физлицам для заведения карты. Тогда «Ведомости» писали, что это связано с беспрецедентным давлением США.
Гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН отметил, что турецкие банки опасаются санкций от США и Евросоюза, а решить вопрос теперь можно только на уровне первых лиц государств. После этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти пытаются решить вопрос, идет активный диалог с турецкой стороной.
Если российские власти не решат проблему с расчетами компаний и физлиц из РФ в Турции и Китае, то государство лишится импорта многих товаров, заявил гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло в интервью НСН.
«Глубочайшее заблуждение, что страны, с которыми мы торгуем, та же Турция и Китай в первую очередь, помогают нам только в параллельном импорте. С Китаем торговый оборот 230 миллиардов (долларов в год – ред. НСН). Вычтем оттуда экспорт нефтегазовый, сырьевой – на 115 миллиардов долларов Китай поставил нам товаров. Весь импорт российский 250 млрд долларов, то есть КНР почти 50% импорта занимает. Если решение по платежам будет не найдено, то завтра не будет ни китайских автомобилей, которые заполонили рынок, ни продукции, которая была замещающей европейскую. С Турцией то же самое – 6 миллиардов долларов турецкий импорт», - рассказал он.
Центробанк России уже прорабатывает вопрос ограничения платежей с банками ряда стран, на фоне роста зарубежной торговли в этом также заинтересованы и партнеры Москвы из дружественных стран, заявил НСН глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Проблема очевидна, возникают сложности во взаиморасчетах. Сейчас активно идет торговля почти в тех же объемах, что были до введения санкций, и важно, чтобы она сопровождалась финансовым обеспечением. Не сомневаюсь, что мы найдем решение. Сейчас можно использовать другие страны для расчета, ведь финансовые организации разных стран сотрудничают с банками Эмиратов. Также санкционные решения ускорят более активное использование цифровых финансовых активов и обеспеченных цифровых валют в международных расчетах. Финансовые организации для этого не нужны. Таким образом банки создают основу для самоуничтожения. Это произойдет небыстро, но в перспективе в течение десятилетия банковская система может сильно изменится», - сообщил он.
Вопросы финансовых взаиморасчетов будут обсуждать на саммите БРИКС, подчеркнул Аксаков. Он объяснил это необходимостью после санкционных решений США против России искать пути расчета, альтернативных SWIFT, доллару и евро, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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