Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов

Днем раньше, 22 февраля, в Бразилии отказались заправлять самолет главы МИД России Сергея Лаврова. Оператор аэропортового обслуживания Рио-де-Жанейро объяснил решение санкциями США, пишет AeroTelegraph.

В результате под угрозой срыва оказался перелет Лаврова в Бразилиа, где российский министр планировал встречу с президентом страны. Впоследствии Лавров намеревался вернуться в Москву, и рассматривалась возможность заправить его борт керосином бразильских ВВС.



По официальной версии, у военных не нашлось достаточно топлива. В результате Лаврову пришлось лететь в столицу Бразилии в качестве попутчика на самолете главы МИД Мауро Виейры.

Кроме того, возникли проблемы с расчетами российских подсанкционных кредитных организаций с банками ОАЭ, Китая и Турции. Еще в начале января банки Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China начали вводить ограничения, российские клиенты получали неутешительные уведомления, сообщил генеральный директор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.