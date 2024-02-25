Банки на грани самоуничтожения? Вторичные санкции грозят развалом системе расчетов

Белый дом в пятницу, 23 февраля, ввел более 500 новых санкций против РФ из-за конфликта на Украине и смерти оппозиционера Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов).

Также Вашингтон объявил экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих помощь РФ. Ограничения призваны сократить энергетические доходы России, заявил Джо Байден.

Россия в ответ на 13-й пакет санкций ЕС запретила въезд в страну гражданам, ответственным за военную помощь Киеву. Среди них - представители Совета Европы, участники ПА ОБСЕ и ПАСЕ, а также члены законодательных собраний европейских стран.