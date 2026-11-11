Пресечь поставки вейпов в Россию абсолютно легко и реально: они все идут через один канал на границе и производятся в одном городе в Китае. Об этом НСН рассказал президент российской ассоциации общественного здоровья, профессор ПМГМУ имени И.М. Сеченова Андрей Демин.

Производителей вейпов и сигарет обяжут раскрывать, какие опасные вещества содержатся в их продукции — Госдума приняла закон в окончательном чтении. С 1 января 2027 года компании уже не смогут прятать эти сведения за коммерческой тайной. Речь идёт в том числе о веществах, которые усиливают никотиновую зависимость, токсичны или обладают канцерогенными, мутагенными и репротоксическими свойствами. Придётся раскрыть и данные о соединениях, которые становятся опасными при нагревании. Демин раскрыл, что зависимость от химикатов в составе люди проносят сквозь всю жизнь.

«С помощью вейпов и нагреваемого табака бизнесу на первых порах, удалось организовать настоящую новую эпидемию в первую очередь среди детей подростков. Сегодня более 40 стран мира запретили вейпы. Вейпы — это синтетический никотин, он страшно дешевый и дает большие прибыли. Уже разработано 16 тысяч химических, синтетических ароматизаторов, чтобы сделать эту продукцию более привлекательной. В первую очередь для детей, и молодежи, чтобы они впали в зависимость. Никотиновая зависимость в 80% случаев начинается в детском возрасте, поэтому это смело можно назвать детской болезнью, которую многие проносят через свою жизнь», — заявил он.

Также Демин подчеркнул, что нет никаких проблем с тем, чтобы пресечь поставки вейпов вопреки обратным утверждениям, просто никто не хочет это делать, так как цель — заработать денег.

«Что касается запрета вейпов, то в нашей стране не такие энергичные меры. У нас сейчас регионам предоставили право запретить только розничную продажу и дальше посмотрят, как это отразится на бюджетах. То есть не на здоровье, а именно на бюджетах. Полностью пресечь поток вейпов легко — более 80% вейпов, поступающих в нашу страну, производится в одном городе в Китае. И понятно, что они концентрировано проходят через один канал по границе. Тем более этот рынок оборудования для вейпов. Это теневой рынок, криминальный. Поэтому идея, что собрать какие-то миллиарды рублей, с одной стороны, нереальна, с другой стороны — глубоко безнравственна. Вместо того, чтобы защитить здоровье наших детей и населения, мы начинаем говорить, что на этом можно еще и денег поднять», — уточнил Демин в беседе с НСН.

Также он раскрыл, что есть еще одна серьезная проблема, которая беспокоит ассоциацию.

«В 2000 году при участии иностранной табачной компании была создана общественная организация, которая занималась просвещением детей в школах. Мы настояли на том, что была проведена экспертиза их программ. Выяснилось, что она деструктивная, что это, по сути, продвижение продукции. И вот сейчас мы видим, что та же самая организация — Совет по проблемам подросткового курения — получила зеленый свет и занимается просвещением в школах. И, судя по всему, они больше всего будут напирать именно на то, что вейпы менее вредны и что это вообще свободный выбор взрослого человека», — подытожил он.

Ранее Демин заявил НСН, что люди должны узнать, что вещества, содержащиеся в вейпах и сигаретах, — это яд и химикаты, которые вызывают тяжелую зависимость, так что составы давно пора было обнародовать.

