В России ужесточат контроль за ввозом пиротехники

Отмечается, что соответствующее дополнительное соглашение подписали главы ведомств Александр Куренков и Валерий Пикалев.

«Это позволит ограничить поступление на рынки нашей страны контрафактной и некачественной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности», - подчеркнул руководитель МЧС.

Куренков выразил уверенность, что «реализация положений дополнительного соглашения повысит уровень безопасности» граждан.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что приобретать пиротехнику следует исключительно в специализированных магазинах при наличии соответствующего сертификата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

