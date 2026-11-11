В России ужесточат контроль за ввозом пиротехники

МЧС РФ и Федеральная таможенная служба (ФТС) намерены ужесточить контроль за ввозом в страну пожарно-технической продукции. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд арестовал главу завода пиротехники, где погибли 14 человек

Отмечается, что соответствующее дополнительное соглашение подписали главы ведомств Александр Куренков и Валерий Пикалев.

«Это позволит ограничить поступление на рынки нашей страны контрафактной и некачественной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности», - подчеркнул руководитель МЧС.

Куренков выразил уверенность, что «реализация положений дополнительного соглашения повысит уровень безопасности» граждан.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что приобретать пиротехнику следует исключительно в специализированных магазинах при наличии соответствующего сертификата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ФейерверкиФТСМЧС РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры