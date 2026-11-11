В России ужесточат контроль за ввозом пиротехники
МЧС РФ и Федеральная таможенная служба (ФТС) намерены ужесточить контроль за ввозом в страну пожарно-технической продукции. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соответствующее дополнительное соглашение подписали главы ведомств Александр Куренков и Валерий Пикалев.
«Это позволит ограничить поступление на рынки нашей страны контрафактной и некачественной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности», - подчеркнул руководитель МЧС.
Куренков выразил уверенность, что «реализация положений дополнительного соглашения повысит уровень безопасности» граждан.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин заявил, что приобретать пиротехнику следует исключительно в специализированных магазинах при наличии соответствующего сертификата, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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