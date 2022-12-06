Разная цена конфликта: Страны ЕС хотят «переосмыслить» санкции против России

«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции», — написал политик.

О разнице в цене конфликта на Украине для Брюсселя и Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря в интервью американскому телеканалу CBS. Он также отметил, что потребители в государствах ЕС вынуждены платить высокую цену за поставляемые из США энергоносители, это негативным образом сказывается на отношениях и влияет на конкурентоспособность европейских стран. Также Макрон подверг критике инициативы администрации США по снижению инфляции и стимулированию экономики страны.

Так, многие эксперты отмечают стремление Макрона избежать эскалации конфликта. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что с самого начала своего президентского срока Макрон выступал за диалог с Россией и решение проблем. Также, указал Федоров, Франция стремится к стратегической автономии Европы от США.