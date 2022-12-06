Разная цена конфликта: Страны ЕС хотят «переосмыслить» санкции против России
Венгрия вслед за Францией признала, что цена санкций для ЕС и США слишком разная, однако эксперты считают, что у Макрона нет средств продвинуть дальше такой сбалансированный подход.
Европе следует задуматься о пересмотре санкций против России из-за затрат, связанных с вмешательством в конфликт на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем Twitter-аккаунте.
«Макрон прав: цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции», — написал политик.
О разнице в цене конфликта на Украине для Брюсселя и Вашингтона президент Франции Эммануэль Макрон заявил 4 декабря в интервью американскому телеканалу CBS. Он также отметил, что потребители в государствах ЕС вынуждены платить высокую цену за поставляемые из США энергоносители, это негативным образом сказывается на отношениях и влияет на конкурентоспособность европейских стран. Также Макрон подверг критике инициативы администрации США по снижению инфляции и стимулированию экономики страны.
Так, многие эксперты отмечают стремление Макрона избежать эскалации конфликта. Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что с самого начала своего президентского срока Макрон выступал за диалог с Россией и решение проблем. Также, указал Федоров, Франция стремится к стратегической автономии Европы от США.
«Макрон много чего говорил в адрес России. Тем не менее, начиная со своего первого президентского срока он поддерживал идею того, что несмотря на разногласия с Россией нужно вести диалог и обсуждать проблемы. Это он и доказал в свое время, когда Путин приехал на открытие выставки в Версале в 2017 году. Потом Франция с Германией была активным участником минских переговоров. Макрон придерживается такой политики и сейчас, несмотря на то, что Франция критикует Россию за спецоперацию и поставляет оружие Украине. Было бы неправильно захлопывать дверь, когда эскалации конфликта можно избежать», - объяснял собеседник НСН.
При этом 5 декабря французский лидер также заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Польша, как всегда, выступила против такого решения. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова Макрона и заявил, что такие заявления являются очень рискованными.
«Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять (президента России – ред. НСН) Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали. Мы опасались, что через какое-то время часть стран Западной Европы попытается вернуться к предыдущей политике в отношении России. Де-факто даже после выхода России с территорий Украины не будет речи о возвращении к ситуации, как ранее. Такие заявления мы считаем заявлениями неправильными. Не может быть возвращения к прежней политике», - приводит РИА Новости слова Мюллера.
В свою очередь эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро заявил, что слова президента Франции о предоставлении России гарантий безопасности отражают изменение в его позиции по вопросу конфликта в регионе. Однако, считает Моро, он не сможет продвигать эту идею дальше.
«Его позиция меняется: он видит последствия европейских санкций и энергетического кризиса, который ожидает нас (Европу – ред. НСН) этой зимой… Имеет ли он средства в политике и желание продвигать сбалансированный подход? Я сильно сомневаюсь в этом», - приводит РИА Новости слова эксперта.
Между тем Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подтвердил вероятность рецессии в экономике Евросоюза этой зимой. По его словам, очень сдержанный рост можно будет увидеть только в следующем году. При этом о том, что ЕС столкнется с рецессией в экономике по крайней мере в зимние месяцы, Джентилони говорил в начале ноября. В своем последнем, осеннем экономическом прогнозе, Еврокомиссия ощутимо понизила оценку роста ВВП Евросоюза на 2023 год, однако по-прежнему ожидает подъема экономики региона - на 0,3%.
Кроме того, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс также заявил, что Европу ждет рецессия. Он указывал, что экономические проблемы повлияют на нефтяной спрос, из-за чего будет назревать профицит сырья. В свою очередь вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос Хурадо допустил возможность технической рецессии в еврозоне в ближайшие месяцы. Он также рассказал, что инфляция будет находиться на уровне 10% до конца этого года.
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