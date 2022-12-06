Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине для Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европу задуматься о пересмотре санкций в отношении России из-за затрат, связанных с вмешательством в ситуацию на Украине. Об этом политик написал в Twitter.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС и США участвуют в украинском кризисе «во имя одних и тех же принципов», однако цена конфликта «не одинакова по обе стороны Атлантического океана», напоминает Газета.ру.
Орбан согласился с мнением французского президента, отмечает Ura.ru.
«Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции», — подчеркнул премьер Венгрии.
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