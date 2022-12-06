Орбан поддержал мнение Макрона о цене конфликта на Украине для Европы

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС и США участвуют в украинском кризисе «во имя одних и тех же принципов», однако цена конфликта «не одинакова по обе стороны Атлантического океана», напоминает Газета.ру.

Орбан согласился с мнением французского президента, отмечает Ura.ru.

«Цена конфликта России и Украины не одинакова по разные стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, мы должны быстро разрешить энергетический кризис. Настало время переосмыслить санкции», — подчеркнул премьер Венгрии.

