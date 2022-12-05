Кто захочет мерзнуть? Макрон толкает Украину к переговорам
Франция настраивает США и Украину к переговорам с Россией, однако в Киеве яро выступают против диалога, призывая «уничтожить» Москву.
Президент США Джо Байден подал сигналы украинскому президенту Владимиру Зеленскому о необходимости начать диалог с Россией. Об этом заявил сотрудник Школы международных исследований Джонса Хопкинса Джозеф Иоффе в статье для журнала Time.
По словам автора, западные «добросердечные друзья» Зеленского, преследуя собственные корыстные интересы, сдерживают киевский режим от дальнейшей эскалации. Иоффе подчеркнул, что это необходимо, чтобы избежать втягивания в «смертельный конфликт» с опасным российским противником, располагающим сверхмощным арсеналом.
«Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев в**** ( т.е. спецоперации - прим. НСН). А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт», — пояснил эксперт.
Так, Байден начал подавать сигналы о переговорах после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции в Белом доме после переговоров с французским коллегой 1 декабря Байден выразил готовность говорить с президентом России Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Байден также отметил, что разговор с Путиным возможен только после консультаций с союзниками по НАТО. Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и США никогда не будут давить на украинцев, чтобы те принимали решения, «которые их не устраивают».
«Мы должны уважать право украинцев выбирать момент для переговоров», — отметил он.
По неофициальным каналам, однако, разгоняют информацию, что Макрон якобы попросил Байдена надавить на Зеленского, чтобы склонить Киев к переговорам о мире – мол, возможности Европы не безграничны. При этом в СНБО Украины яро выступают против переговоров с Москвой, призывая «уничтожить Россию».
«Их просто нужно уничтожить, чтобы они как страна перестали существовать в тех границах, в которых они сейчас существуют», — приводит РИА Новости слова секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова, который также назвал россиян «варварами».
На громкое заявление Данилова отреагировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который отметил, что смысла симметрично отвечать на заявление властей Украины о необходимости «уничтожить Россию» нет, но нужно «просто уничтожать» того, кто так сказал.
При этом в НАТО начинают признавать необходимость переговоров Москвы и Киева. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг признал, что жителям западных государств приходится платить высокую цену за поддержку Украины в конфликте. В свою очередь Эммануэль Макрон 5 декабря сообщил, что он поддерживает прямые контакты с российским лидером Владимиром Путиным.
«Я поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала (коммуникации – ред. НСН)», - сказал Макрон в интервью американскому телеканалу CBS.
Также Макрон отметил, что в такой ситуации «изоляция хуже всего». А на вопрос о том, ведет ли он неофициальные переговоры с представителями России и Украины, Макрон ответил отрицательно.
«Я никогда не принимаю участия в неофициальных процессах. Я всегда отчитываюсь о своих действиях. Каждый раз, когда я говорил с президентом Путиным, я делал это достоянием общественности», - указал он, добавив, что придерживается аналогичного подхода при общении с Владимиром Зеленским.
При этом, по мнению Макрона, «единственный способ найти решение по Украине — это переговоры. «Я не вижу военного варианта», - сказал Макрон американским журналистам.
Так, российские власти не раз заявляли, что готовы к переговорам, однако новые территории не должны быть их предметом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 декабря заявил, что Байден назвал условием переговоров с Москвой по Украине уход российских военных, и это «осложняет поиск почвы для обсуждения».
«Он сказал, что первое — Путин должен уйти из Украины. Он считает, что это (уход России – ред. НСН) и есть демонстрация того, что Путин готов к переговорам. Это меняет суть. США не признают новые территории в составе Российской Федерации. Это существенно осложняет поиск взаимной почвы, почвы возможностей для договоренностей», — сказал Песков.
Он также напомнил, что президент России «всегда был, есть и остается открытым для переговоров с целью обеспечить наши интересы».
«Путин открыт для переговоров. Конечно, наиболее предпочтительный путь — мирный, дипломатический», — подчеркнул Песков.
Так, последний раз Путин и Байден общались по телефону 12 февраля. При этом до разговора с Байденом Путин обсуждал кризис в ситуации вокруг Украины с Эммануэлем Макроном.
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