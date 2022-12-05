Кто захочет мерзнуть? Макрон толкает Украину к переговорам

«Кто захочет умирать за Киев? Или мерзнуть, пока сокращаются российские поставки газа в Европу? Париж и Берлин с первого дня пытались выступить посредниками в переговорах. Западные лидеры, возможно, устали за девять месяцев в**** ( т.е. спецоперации - прим. НСН). А в США растет оппозиция из республиканцев, выступающих против втягивания Америки в конфликт», — пояснил эксперт.

Так, Байден начал подавать сигналы о переговорах после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На пресс-конференции в Белом доме после переговоров с французским коллегой 1 декабря Байден выразил готовность говорить с президентом России Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине. Байден также отметил, что разговор с Путиным возможен только после консультаций с союзниками по НАТО. Макрон, в свою очередь, заявил, что Франция и США никогда не будут давить на украинцев, чтобы те принимали решения, «которые их не устраивают».

«Мы должны уважать право украинцев выбирать момент для переговоров», — отметил он.

По неофициальным каналам, однако, разгоняют информацию, что Макрон якобы попросил Байдена надавить на Зеленского, чтобы склонить Киев к переговорам о мире – мол, возможности Европы не безграничны. При этом в СНБО Украины яро выступают против переговоров с Москвой, призывая «уничтожить Россию».