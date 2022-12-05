«Определенная химия»: Отношения Путина и Макрона сочли особенными
Франция для России крайне важный партнер, так как из ЕС это единственная ядерная держава и страна, которая имеет политический и военный потенциал, отметил в эфире НСН Сергей Федоров.
У российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях, однако доверие было подорвано после слива разговора двух президентов, заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с НСН.
Накануне Макрон в интервью CBS News заявил, что у Франции никогда не было стремления «уничтожить Россию». Он также сообщил, что всегда поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал переговоры единственным вариантом разрешения конфликта на Украине. Сергей Федоров отметил, что в отличие от Германии Франция не является вассалом США.
«У Путина с Макроном сложились неплохие отношения. У них определенная химия. Но не надо забывать, что эта химия была подвержена значительной коррозии, когда произошел слив разговора двух президентов. Для нас это было неприятно. Все это подрывает доверие, которое сложилось в отношениях между Макроном и Путиным. Но при обоюдном желании сторон отношения могли бы стать теплее. Тем более Макрон понимает, что Францию и Россию, особенно в гуманитарно-культурной сфере, очень многое объединяет. Все эти исторические моменты очень важны. Франция для нас важный партнер в Европе с учетом того, что из ЕС это единственная ядерная держава, страна, которая имеет политический и военный потенциал», - сказал Федоров.
Он отметил, что Макрон с самого начала своего президентского срока выступал за диалог с Россией и решение проблем. А сегодня, указал Федоров, французский президент стремится избежать эскалации конфликта на Украине.
«Макрон много чего говорил в адрес России. Тем не менее, начиная со своего первого президентского срока он поддерживал идею того, что несмотря на разногласия с Россией нужно вести диалог и обсуждать проблемы. Это он и доказал в свое время, когда Путин приехал на открытие выставки в Версале в 2017 году. Потом Франция с Германией была активным участником минских переговоров. Макрон придерживается такой политики и сейчас, несмотря на то, что Франция критикует Россию за спецоперацию и поставляет оружие Украине. Было бы не правильно захлопывать дверь, когда эскалации конфликта можно избежать», - объяснил собеседник НСН.
Кроме того, Федоров подчеркнул, что Франция стремится к стратегической автономии Европы от США, в отличие от Германии. По его словам, Франция не «ложится» под США, несмотря на все сложности в этом плане.
«Военно-политическим лидером в ЕС всегда была Франция. Когда Макрон пришел к власти в 2017 году, одним из главных компонентов его программы было продвижение к стратегической автономии Европы по всем направлениям: в военной сфере, в экономике. Франция – постоянный член Совбеза, ядерная держава, производит все средства доставки, включая ядерное оружие, сама. А Германия в последнее время показала себя вассалом США. У них взрывают газопроводы, а они чуть ли не благодарят за то, что их избавили от энергетической зависимости от России. Это абсурд! Франция до такого не дошла и всегда сохраняла самостоятельность, несмотря на сложности в этом плане. Франция не ложится под США, в этом ее отличие от Германии. Германию и Францию объединяет в настоящее время то, что они занимают примерно аналогичные позиции по украинскому кризису, стараются удержать экономику Европы, чтобы США ее не «обезжирили» до конца», - добавил Федоров.
Так, на минувшей неделе Макрон разговаривал с президентом США Джо Байденом, пишет Telegram-канал "Радиоточка НСН". Позднее журнал Time сообщил, что Байден «тонко намекнул» украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что пора начать разговор с Путиным.
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