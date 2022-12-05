«Определенная химия»: Отношения Путина и Макрона сочли особенными

Накануне Макрон в интервью CBS News заявил, что у Франции никогда не было стремления «уничтожить Россию». Он также сообщил, что всегда поддерживает прямой диалог с российским лидером Владимиром Путиным, и назвал переговоры единственным вариантом разрешения конфликта на Украине. Сергей Федоров отметил, что в отличие от Германии Франция не является вассалом США.

«У Путина с Макроном сложились неплохие отношения. У них определенная химия. Но не надо забывать, что эта химия была подвержена значительной коррозии, когда произошел слив разговора двух президентов. Для нас это было неприятно. Все это подрывает доверие, которое сложилось в отношениях между Макроном и Путиным. Но при обоюдном желании сторон отношения могли бы стать теплее. Тем более Макрон понимает, что Францию и Россию, особенно в гуманитарно-культурной сфере, очень многое объединяет. Все эти исторические моменты очень важны. Франция для нас важный партнер в Европе с учетом того, что из ЕС это единственная ядерная держава, страна, которая имеет политический и военный потенциал», - сказал Федоров.

Он отметил, что Макрон с самого начала своего президентского срока выступал за диалог с Россией и решение проблем. А сегодня, указал Федоров, французский президент стремится избежать эскалации конфликта на Украине.

«Макрон много чего говорил в адрес России. Тем не менее, начиная со своего первого президентского срока он поддерживал идею того, что несмотря на разногласия с Россией нужно вести диалог и обсуждать проблемы. Это он и доказал в свое время, когда Путин приехал на открытие выставки в Версале в 2017 году. Потом Франция с Германией была активным участником минских переговоров. Макрон придерживается такой политики и сейчас, несмотря на то, что Франция критикует Россию за спецоперацию и поставляет оружие Украине. Было бы не правильно захлопывать дверь, когда эскалации конфликта можно избежать», - объяснил собеседник НСН.