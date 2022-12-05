В Польше раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, передает РИА Новости.

Накануне французский лидер скзазал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.

В Варшаве же отметили, что не разделяют такую позицию.

«Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали», - сказал Мюллер.

У российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях, однако доверие было подорвано после слива разговора двух президентов, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

