В Польше раскритиковали слова Макрона о гарантиях безопасности для России
Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер раскритиковал слова президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России, передает РИА Новости.
Накануне французский лидер скзазал, что будущая архитектура безопасности Европы должна включать гарантии безопасности для России.
В Варшаве же отметили, что не разделяют такую позицию.
«Мы считаем, что такого типа заявления являются очень рискованными и даже могут поощрять Владимира Путина к действиям, которых мы бы не желали», - сказал Мюллер.
У российского лидера Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона сложилась определенная химия в отношениях, однако доверие было подорвано после слива разговора двух президентов, заявил ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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