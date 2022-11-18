МИД Венгрии: санкции против России – наихудший ответ со стороны ЕС
Нормальной реакцией лидеров Европы, поддержавших санкции, которые приблизили экономику Европы к рецессии, стал бы их уход в отставку, сообщает агентство MTI со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
«ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-нибудь оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред, потому что после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных», — отметил дипломат.
«Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку», — отметил глава МИД.
Ранее Сийярто заявил, что Евросоюзу следует отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет ограничений в отношении России. Он отметил, что европейские санкции не достигли своей цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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