МИД Венгрии: санкции против России – наихудший ответ со стороны ЕС

«ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-нибудь оправдать свои ошибочные решения, которые наносят вред, потому что после заявления о том, что санкции означают тупик, надо будет назвать ответственных», — отметил дипломат.

«Тогда лидеры, которые поддержали санкции, должны были бы выйти вперед, сказать, что из-за них европейская экономика приблизилась к рецессии, и уйти в отставку», — отметил глава МИД.

Ранее Сийярто заявил, что Евросоюзу следует отказаться от своей санкционной политики и не принимать девятый пакет ограничений в отношении России. Он отметил, что европейские санкции не достигли своей цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

