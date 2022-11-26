Захарова раскритиковала призыв ЕС к Сербии ввести антироссийские санкции
Призывы в адрес Сербии присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово смешны, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о рекомендации Европарламента Белграду признать независимость Косова и ввести санкции против РФ ради вступления в Евросоюз. По словам представителя МИД, это «реально смешно».
«Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — указала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что в ЕС уничтожена европейская традиция: постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма извращены.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград начнет поддерживать ограничения в отношении РФ только с «Дамокловым мечом над головой», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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