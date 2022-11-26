Захарова раскритиковала призыв ЕС к Сербии ввести антироссийские санкции

Захарова напомнила, что премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила о рекомендации Европарламента Белграду признать независимость Косова и ввести санкции против РФ ради вступления в Евросоюз. По словам представителя МИД, это «реально смешно».

«Что в ЕС осталось от Европы? Только географическая привязка к континенту. Европа как цивилизация сейчас сохранилась именно в России», — указала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что в ЕС уничтожена европейская традиция: постулаты закона и права, христианские ценности и идеалы гуманизма извращены.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что Белград начнет поддерживать ограничения в отношении РФ только с «Дамокловым мечом над головой», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

