Российский посол: Сербия продолжит отвергать антироссийские санкции

Новое сербское правительство будет продолжать курс отказа от санкций против России. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко агентству РИА Новости.

Вучич: Давление на Сербию не прекратят, даже если она введет санкции

По словам дипломата, сербский лидер Александр Вучич назвал новый кабмин, возглавляемый премьер-министром Аной Брнабич, правительством преемственности. Посол отметил, что новые министры ни слова не сказали об изменении подхода Белграда к антироссийским санкциям. Таким образом, резюмировал Боцан-Харченко, линия на неприятие ограничений против России, обозначенная в феврале главой Сербии и советом национальной безопасности, сохраняется.

Ранее Александр Вучич в ответ на призывы посла Украины в Белграде Владимира Толкача к введению антироссийских санкций заявил, что Сербия не позволит никому оказывать на себя давление. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
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