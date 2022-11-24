Просто болтовня? Конфискует ли Запад российские активы

На этом фоне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 15 ноября заявил, что если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва будет также за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны.

«У нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал он в своем Telegram-канале.

БЕЗ СУДА НЕ ВЫЙДЕТ

Многие эксперты отмечают, что как Запад, так и Россия не смогут просто так изъять имущество иностранных инвесторов, так как для этого необходимо судебное решение. Экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что слова Дмитрия Медведева об ответном изъятии средств иностранных инвесторов являются «абсолютной болтовней».

«Средства России заморожены в национальных юрисдикциях США, Великобритании и странах ЕС. Только национальные юрисдикции, то есть правительства этих стран, могут принимать какие-то решения по поводу этих замороженных средств. До сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие средств в пользу Украины или марсиан. Причина одна – нет правовых оснований, кроме политических для того, чтобы обвинить Россию в чем-либо. Соответственно нет оснований для того, чтобы ее за что-то наказывать. Это абсолютная болтовня как со стороны ООН, так и со стороны Медведева»», - говорил Ракша.