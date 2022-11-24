Просто болтовня? Конфискует ли Запад российские активы
Страны Запада мечтают об изъятии замороженных российских активов и ищут для этого все возможные причины, однако эксперты уверяют, что правовые основания для таких действий полностью отсутствуют.
Прокуроры в США за последние месяцы разослали многочисленные повестки, активизировав попытки выявить «тайные» недвижимость и активы российских бизнесменов в стране и тем самым заложить основу для их возможной конфискации. Об этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с вопросом источники. При этом российские чиновники заявляют, что США ищут любые способы, чтобы перенаправить средства на поддержку Украины. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже пообещал, что в случае изъятия активов Россия предпримет аналогичный ответ.
ПОИСК ОСНОВАНИЙ ДЛЯ «ПРИСВОЕНИЯ» АКТИВОВ
Многие из повесток, которые разослали американские прокуроры, нацелены на деловую, банковскую и трастовую документацию, которая может помочь властям США «прорваться сквозь слои сложных структур, предназначенных для сокрытия активов олигархов», указывает WSJ.
Издание напомнило, что после начала спецоперации на Украине правительства западных стран заморозили российские активы на сумму более 330 миллиардов долларов. Порядка 300 миллиардов из этой суммы составляют резервы Центробанка на счетах в иностранных банках. А большая часть из оставшихся 30 миллиардов включает активы российских бизнесменов, в том числе деньги на их счетах, трасты, яхты, самолеты, недвижимость и драгоценности.
Однако, по словам источников издания, администрация США сталкивается с целым рядом юридических сложностей, сопряженных как с поиском активов, так и с процессом их изъятия.
«Арест передает право собственности на активы правительству, тогда как их заморозка лишь блокирует их использование владельцем», - уточняет WSJ.
Так, западные политики не прекращают заявлять о необходимости ареста и изъятия замороженных российских активов. При этом 14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о российских репарациях Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что Запад давно хотел использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву. В свою очередь первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указывал, что механизм взимания репараций с России является попыткой создать законную основу для присвоения активов.
«Наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить замороженные на Западе российские активы», — писал Полянский в своем Telegram-канале.
На этом фоне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 15 ноября заявил, что если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва будет также за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны.
«У нас не останется выбора. Нужно будет бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов из таких стран, хотя они и не отвечают за дураков из своих правительств», — написал он в своем Telegram-канале.
БЕЗ СУДА НЕ ВЫЙДЕТ
Многие эксперты отмечают, что как Запад, так и Россия не смогут просто так изъять имущество иностранных инвесторов, так как для этого необходимо судебное решение. Экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что слова Дмитрия Медведева об ответном изъятии средств иностранных инвесторов являются «абсолютной болтовней».
«Средства России заморожены в национальных юрисдикциях США, Великобритании и странах ЕС. Только национальные юрисдикции, то есть правительства этих стран, могут принимать какие-то решения по поводу этих замороженных средств. До сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие средств в пользу Украины или марсиан. Причина одна – нет правовых оснований, кроме политических для того, чтобы обвинить Россию в чем-либо. Соответственно нет оснований для того, чтобы ее за что-то наказывать. Это абсолютная болтовня как со стороны ООН, так и со стороны Медведева»», - говорил Ракша.
В свою очередь экс-глава Центробанка России Сергей Дубинин в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявлял, что в современной юриспруденции отсутствует практика конфискации активов в рамках репараций. Однако, указывал он, не исключено, что в нынешних реалиях будет создан соответствующий судебный прецедент.
«Допустима приостановка права пользования средствами, но не их конфискация. Однако не исключаю, что в нынешних реалиях соответствующая законодательная база будет разработана, правда, неизвестно, будет ли это называться репарацией или как-то иначе, поскольку репарация прямо ассоциируется с капитуляцией одной из сторон конфликта. Предполагаю, что будет создан некий международный механизм, куда и будет решено перечислить эти деньги», - говорил Дубинин.
А историк, дипломат и политический деятель Николай Платошкин в пресс-центре НСН и вовсе напомнил, что глав Центробанка Эльвира Набиуллина обещала судиться за возврат замороженных активов. Однако на сегодняшний день такие заявления остались лишь на уровне слов.
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