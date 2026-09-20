Шестая кража за неделю: У пассажира рейса в Дубай украли почти 10 тысяч долларов

В этот раз жертвой воров стал 29-летний пассажир ночного рейса авиакомпании «Победа». Мужчина перевозил в ручной клади 9 700 долларов США (97 банкнот номиналом 100 долларов) и 700 дирхамов. Однако по прилете в ОАЭ при обращении в обменный пункт он обнаружил, что сотенные купюры исчезли, а в сумке остались лишь четыре банкноты по 100 долларов, 67 купюр номиналом в один доллар и нетронутые дирхамы. Пассажир уверен, что подмена произошла именно во время полета, поскольку все остальное время сумка находилась при нем. Пострадавший намерен обратиться с заявлением в полицию.

Ранее трое иностранцев обокрали пассажиров рейса «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Стамбул, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».