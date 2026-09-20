Британский городок из Оксфордшира хочет войти в состав США

По словам Макнелли, эта инициатива стала реакцией на планы британских властей разместить 1250 мужчин-просителей убежища на территории бывшей военной базы недалеко от городка. Ранее в сентябре, местные жители уже провели символический референдум, проголосовав за условный «выход из состава Великобритании» в знак протеста против данного решения.

По информации издания, члены приходского совета уже подготовили официальное письмо главе Белого дома и направили соответствующее досье в американское посольство с изложением своих аргументов. Один из представителей совета, Майкл Никсон, уточнил, что, несмотря на отсутствие прямых переговоров с правительством США, инициатива встретила широкую поддержку среди американских граждан. По его словам, в адрес совета поступило множество электронных писем из разных штатов с выражением готовности принять жителей Пиддингтона.

Британское правительство планирует открыть в Пиддингтоне один из трех новых центров для размещения беженцев на базе бывших военных объектов. Аналогичные лагеря уже функционируют в графствах Сассекс (Кроуборо) и Эссекс (Уэтерсфилд). В прошлом году жители Кроуборо уже неоднократно организовывали акции протеста, выступая против размещения мигрантов на территории их населенного пункта.

Ранее Трамп заявил, что США хотят, чтобы Дания отдала им Гренландию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».