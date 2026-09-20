Трамп заявил о готовности встретиться с президентом Ирана на полях ГА ООН

Трамп добавил, что находится «в процессе принятия решений» и что «очень важные события» произойдут в ближайшем будущем относительно войны США и Ирана.

«Его опции: уничтожить Иран, уничтожить его экономику или же - заключить сделку», - отметил Трамп.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источники в Госдепартаменте сообщил, что Вашингтон выдаст визы президенту Пезешкиану, главе МИД Аббасу Арагчи и другим членам иранской делегации для участия в работе недели высокого уровня Генассамблеи.

Накануне секретарь Верховного совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил в эфире телеканала Al Jazeera, что Тегеран через посредничество Катара передал США свои условия для урегулирования конфликта. По его словам, иранская сторона настаивает на полном прекращении боевых действий на всех фронтах, размораживании зарубежных активов и снятии морской блокады, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».