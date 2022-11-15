«Это воровство»: В Госдуме не видят способов забрать российские активы у Запада

Алексей Чепа на фоне принятия резолюции Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву заявил НСН, что ЦБ и Минфин до сих пор не предложили какие-то меры по возвращению «украденных» активов. 

Запад ищет все способы использовать украденные у России активы и сделает это, так как противостоять в данном случае будет сложно, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, предположительно, со стороны России. Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались, против проголосовали 14 государств.

«То, что Запад будет пытаться наши активы забрать и использовать в своих интересах, это очевидно, это будет сделано. К сожалению, это так, это определенная серьезная ошибка, которая была допущена, не знаю причины ее. Нам трудно здесь будет пытаться повлиять на их такое решение», - отметил он.

Сенатор Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию ГА ООН о репарациях

По его словам, на данный момент сложно сказать, какие меры можно использовать в борьбе с таким воровством Запада.

«Назвать это легализацией сложно, в своих интересах они сегодня придумывают, как это можно использовать. Это воровство. Со стороны нашего Центрального банка и Минфина мы не слышали никаких предложений по этому вопросу», - добавил депутат.

Резолюция Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине юридически ничтожна и противоречит Уставу ООН, заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Санкции Против РоссииМинфинЦентробанкАлексей Чепа
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