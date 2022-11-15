«Это воровство»: В Госдуме не видят способов забрать российские активы у Запада

Запад ищет все способы использовать украденные у России активы и сделает это, так как противостоять в данном случае будет сложно, заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, предположительно, со стороны России. Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались, против проголосовали 14 государств.

«То, что Запад будет пытаться наши активы забрать и использовать в своих интересах, это очевидно, это будет сделано. К сожалению, это так, это определенная серьезная ошибка, которая была допущена, не знаю причины ее. Нам трудно здесь будет пытаться повлиять на их такое решение», - отметил он.