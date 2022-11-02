Захарова: прорабатываются ответные меры на заморозку российских активов на Западе

В Москве прорабатываются ответные меры на заморозку Западом российских резервов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, использование российских активов не останется без реакции руководства РФ.

«Это мы воспринимаем как посягательство на суверенную собственность и беспрецедентное воровство», - подчеркнула дипломат.

В Кремле заявили, что многие российские активы были сворованы Западом

Она также отметила, что такие действия серьезнейшим образом скажутся на устойчивости мировой финансовой системы.

Ранее в Еврокомиссии рассказали о заморозке российских активов на €17,5 млрд, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ответные Санкции РоссииРоссияЗападМария Захарова
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