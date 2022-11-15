В Совфеде упрекнули Молдову за поддержку «распила» российских активов

Сенатор Андрей Климов упрекнул Молдову, которая поддержала резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву.

«Среди членов БРИКС и ШОС сообщников Дяди Сэма не нашлось. А вот соседняя нам Молдова однозначно поддержала «распил» российских активов. Хотя могла, например, воздержаться либо просто не голосовать», - написал Климов в своем Telegram-канале.

Сенатор напомнил, что Молдова состоит в СНГ.

Климов также отметил, что поддержка резолюции со стороны стран G7, НАТО, ЕС была сделана по указу США. Саму резолюцию он назвал не имеющей юридическую силу.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Запад ищет все способы использовать украденные у России активы и сделает это, так как противостоять в данном случае будет сложно.



