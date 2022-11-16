Предложение Медведева изымать имущество «недружественных» инвесторов назвали болтовней

Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва может за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны. Денис Ракша отметил, что до сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие российских средств.

«Генассамблея ООН не обладает правом принимать такие решения (изымать замороженные активы – ред. НСН). Она их принимает, но они совершенно не обязательны к исполнению. Это как резолюция Конгресса США – декларативная вещь. Генассамблея ООН – это не национальный орган. Средства России заморожены в национальных юрисдикциях США, Великобритании и странах ЕС. Только национальные юрисдикции, то есть правительства этих стран, могут принимать какие-то решения по поводу этих замороженных средств. До сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие средств в пользу Украины или марсиан. Причина одна – нет правовых оснований, кроме политических для того, чтобы обвинить Россию в чем-либо. Соответственно нет оснований для того, чтобы ее за что-то наказывать», - сказал Ракша.