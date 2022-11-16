Предложение Медведева изымать имущество «недружественных» инвесторов назвали болтовней
Россия не сможет просто так изъять имущество иностранных инвесторов, для этого необходимо судебное решение, отметил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Генассамблея ООН не обладает правом принимать решения об изъятии замороженных российских активов за рубежом, поэтому слова Дмитрия Медведева об ответном изъятии средств иностранных инвесторов являются абсолютной болтовней, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что если принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины приведет к изъятию замороженных активов России за рубежом, то компенсировать потери Москва может за счет изъятия средств иностранных инвесторов внутри страны. Денис Ракша отметил, что до сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие российских средств.
«Генассамблея ООН не обладает правом принимать такие решения (изымать замороженные активы – ред. НСН). Она их принимает, но они совершенно не обязательны к исполнению. Это как резолюция Конгресса США – декларативная вещь. Генассамблея ООН – это не национальный орган. Средства России заморожены в национальных юрисдикциях США, Великобритании и странах ЕС. Только национальные юрисдикции, то есть правительства этих стран, могут принимать какие-то решения по поводу этих замороженных средств. До сих пор ни одна национальная юрисдикция не придумала, как можно обосновать арест и изъятие средств в пользу Украины или марсиан. Причина одна – нет правовых оснований, кроме политических для того, чтобы обвинить Россию в чем-либо. Соответственно нет оснований для того, чтобы ее за что-то наказывать», - сказал Ракша.
Он отметил, что для того, чтобы Россия имела право изъять имущество иностранных инвесторов, также необходимо, чтобы в отношении конкретного инвестора было вынесено решение суда.
«Заморозка активов – это политический акт. Уголовных актов здесь быть не может до того момента, пока Россия не будет официально каким-либо судом признана виновной. В противном случае это создает очень нехороший прецедент. То есть, мы наказываем в данном случае государство, физлиц и компании, виновность которых не доказана. Приняв одно такое решение, западные органы правопорядка или правосудия вынуждены будут как-то с этим жить. Какой-нибудь Джон Смит, против которого будет существовать подозрение в том, что он что-то сделал, может лишиться своего имущества только на основании подозрения, но не судебного решения. Это абсолютная болтовня как со стороны ООН, так и со стороны Медведева», - резюмировал Ракша.
Ранее, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая предусматривает создание международного механизма, который обеспечит возмещение Украине ущерба, нанесенного «агрессией со стороны России». Соавторами резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Постпред России Василий Небензя в ходе заседания заявлял, что авторы резолюции намерены получить возможность использовать замороженные российские активы для финансирования поставок оружия Украине и погашения долгов за уже переданное Киеву вооружение.
Как заявлял первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Запад ищет все способы использовать украденные у России активы. По его мнению, противостоять Западу в данном случае будет сложно.
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