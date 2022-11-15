Экс-глава ЦБ отказался считать резолюцию ООН о репарациях Украине юридическим требованием

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях киевскому режиму и признала необходимость создания механизмов для возмещения убытков Россией Украине 14 ноября. Об этом сообщило издание РБК. По словам депутата Госдумы Алексея Чепы, в Госдуме не видели ни предложений Центробанка, ни Минфина по поводу этих активов. Дубинин заявил, что для соответствующего решения сейчас нет законодательной базы.

«Во-первых, я не видел резолюции ООН. Такого рода документ, принимаемый Генассамблеей, весьма часто не исполняется никем из тех, кто дал повод к его возникновению. Это некое создание общественного мнения, что важно, но не является юридическим требованием. Во-вторых, замораживание либо арест соответствующих российских активов, а прежде всего речь идет, конечно, о золотовалютном запасе Центробанка — временная мера в современной юридической трактовке», — сказал Дубинин.

По словам собеседника НСН, сейчас на Западе не существует законодательной базы для конфискации активов.

«Допустима приостановка права пользования средствами, но не их конфискация. Однако не исключаю, что в нынешних реалиях соответствующая законодательная база будет разработана, правда, неизвестно, будет ли это называться репарацией или как-то иначе, поскольку репарация прямо ассоциируется с капитуляцией одной из сторон конфликта. Предполагаю, что будет создан некий международный механизм, куда и будет решено перечислить эти деньги. Коснется ли это только ресурсов Банка России или за этим последует то, что арестовано на корреспондентских счетах банков, будет ли распродажа активов, принадлежащих физическим лицам, как у нас говорят, которые находятся под санкциями? Сказать не могу, все эти варианты возможны», — отметил экс-глава Центробанка.

Также экономист заявил, что попавшие под санкции граждане и госорганы должны решать спорные вопросы через международные суды.

«Особенно это важно, если оговорено, что вопрос нужно решать через Стокгольмский арбитраж или еще каким-то образом. Можно обращаться и в суды тех стран, которые будут принимать соответствующие законы. Каждая страна, заморозившая российские активы, по всей видимости, будет принимать собственное законодательство. Правда, успех таких действий маловероятен. Во многом, конечно, это решение политическое. Отмечу, что в контексте возможных переговоров по решению украинского вопроса могут меняться рамки, будет ли это просто угрозой конфискацией или реальной конфискацией», — заключил Дубинин.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал принятие Генассамблеей ООН резолюции о репарациях для Украины попыткой формализовать грабеж золотовалютных резервов России.

