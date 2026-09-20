Валиева объяснила, почему разрыдалась на контрольных прокатах

По словам спортсменки, ее до глубины души тронула музыкальная композиция, выбранная для выступления.

Как рассказала Валиева, в процессе постановки программы выяснилось, что эту же композицию - саундтрек к фильму «Хамнет» - выбрал другой фигурист, Петр Гуменник. Обсудив это совпадение с тренером Светланой Соколовской и хореографом Бенуа, она получила от последнего рекомендацию посмотреть одноименный фильм.

«Я включила сразу и расплакалась - меня это так тронуло, под первую часть под Макса Рихтера растаяла», - сказала Валиева.

Ранее Камила Валиева получила нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU), однако впоследствии это решение было отозвано, что не позволило ей выступать на международных стартах под эгидой организации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».